Жировая болезнь печени, связанная с алкоголем: шесть ранних симптомов

Боль в животе

Потеря аппетита

Постоянная усталость

Плохое самочувствие

Диарея

Общее плохое самочувствие

Пожелтение кожи и белков глаз

Отеки в ногах, лодыжках и ступнях

Вздутие живота (асцит)

Высокая температура и приступы озноба

Невыносимый зуд

Выпадение волос

Необычно изогнутые кончики пальцев

Красные ладони

Потеря веса

Слабость и истощение мышц

Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном

Рвота кровью в результате внутреннего кровотечения

Склонность к кровотечениям и образованию синяков

Повышенная чувствительность к алкоголю и наркотикам, потому что печень не может их перерабатывать

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.