Жировая болезнь печени, связанная с алкоголем: шесть ранних симптомов
Жировая болезнь печени проявляется в двух основных формах, она бывает алкогольной и неалкогольной. Их отличия понятны из названия.
Заболевание печени, связанное с алкоголем (ARLD), - это состояние, при котором орган поврежден из-за злоупотребления спиртными напитками. Вовсе не обязательно быть зависимым от алкоголя, чтобы это состояние развилось, достаточно понемногу пить на регулярной основе.
Ранние симптомы жировой алкогольной болезни печени довольно расплывчаты:
- Боль в животе
- Потеря аппетита
- Постоянная усталость
- Плохое самочувствие
- Диарея
- Общее плохое самочувствие
ARLD часто не вызывает симптомов, пока не достигнет продвинутой стадии. Если вы злоупотребляете алкоголем, у вас может быть повреждена печень, даже если нет ни одного из вышеперечисленных симптомов, предупреждают медики.
По мере того, как печень все больше повреждается, могут развиться уже очевидные симптомы:
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Отеки в ногах, лодыжках и ступнях
- Вздутие живота (асцит)
- Высокая температура и приступы озноба
- Невыносимый зуд
- Выпадение волос
- Необычно изогнутые кончики пальцев
- Красные ладони
- Потеря веса
- Слабость и истощение мышц
- Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном
- Рвота кровью в результате внутреннего кровотечения
- Склонность к кровотечениям и образованию синяков
- Повышенная чувствительность к алкоголю и наркотикам, потому что печень не может их перерабатывать
Цирроз печени - самая серьезная стадия повреждения органа. У каждого пятого сильно пьющего человека развивается цирроз, утверждают врачи.
Печень очень устойчива и способна к самовосстановлению, если вовремя начать вести здоровый образ жизни, но иногда повреждения необратимы. Специалисты утверждают, что чрезмерное употребление алкоголя даже в течение нескольких дней в неделю может вызвать ARLD.
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