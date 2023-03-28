Жировая болезнь печени, связанная с алкоголем: шесть ранних симптомов

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Жировая болезнь печени проявляется в двух основных формах, она бывает алкогольной и неалкогольной. Их отличия понятны из названия.

Заболевание печени, связанное с алкоголем (ARLD), - это состояние, при котором орган поврежден из-за злоупотребления спиртными напитками. Вовсе не обязательно быть зависимым от алкоголя, чтобы это состояние развилось, достаточно понемногу пить на регулярной основе.

Ранние симптомы жировой алкогольной болезни печени довольно расплывчаты:
  • Боль в животе
  • Потеря аппетита
  • Постоянная усталость
  • Плохое самочувствие
  • Диарея
  • Общее плохое самочувствие

ARLD часто не вызывает симптомов, пока не достигнет продвинутой стадии. Если вы злоупотребляете алкоголем, у вас может быть повреждена печень, даже если нет ни одного из вышеперечисленных симптомов, предупреждают медики.

По мере того, как печень все больше повреждается, могут развиться уже очевидные симптомы:
  • Пожелтение кожи и белков глаз
  • Отеки в ногах, лодыжках и ступнях
  • Вздутие живота (асцит)
  • Высокая температура и приступы озноба
  • Невыносимый зуд
  • Выпадение волос
  • Необычно изогнутые кончики пальцев 
  • Красные ладони
  • Потеря веса
  • Слабость и истощение мышц
  • Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном 
  • Рвота кровью в результате внутреннего кровотечения
  • Склонность к кровотечениям и образованию синяков
  • Повышенная чувствительность к алкоголю и наркотикам, потому что печень не может их перерабатывать

Цирроз печени - самая серьезная стадия повреждения органа. У каждого пятого сильно пьющего человека развивается цирроз, утверждают врачи.

Печень очень устойчива и способна к самовосстановлению, если вовремя начать вести здоровый образ жизни, но иногда повреждения необратимы. Специалисты утверждают, что чрезмерное употребление алкоголя даже в течение нескольких дней в неделю может вызвать ARLD.

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