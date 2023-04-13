“Атака на мозг”: четыре признака инсульта, которые нельзя игнорировать
Джули Бувери, директор Ассоциации по борьбе с инсультом, рассказала о четырех признаках инсульта, на которые нужно обратить внимание.
Инсульт — состояние, когда кровоснабжение головного мозга нарушается. Это связано с разрывом или закупориванием сосудов. Из-за недостатка кислорода и глюкозы такое состояние приводит к смерти клеток головного мозга.
— Инсульт — это атака на мозг. Потерянное время — это потеря мозга — Джули Бувери, исполнительный директор Ассоциации по борьбе с инсультом.
Если вы заметили у себя или у другого человека один из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу:
Онемение лица и ннарушение мимики
Слабость в руках
Трудности с речью
Этот быстрый тест основан на научных исследованиях. Он помогает выявить три наиболее распространенных симптома инсульта, но есть и другие признаки, на которые следует обратить внимание. К ним относятся:
резкая потеря памяти,
спутанность сознания,
онемение одной стороны тела
внезапные проблемы со зрением.
Самыми распространенными последствиями после инсульта являются полный или частичный паралич, потеря или нарушение слуха, памяти, зрения и речи. Инсульт опасен тем, что только около 20 процентов людей полностью восстанавливаются, а риск повторного инсульта возрастает почти на 10 процентов.
К прежнему состоянию можно вернуться, если соблюдать рекомендации врачей. Первые полгода реабилитации самые важные, в этот период происходит основное восстановление. А на полное возвращение всех утраченных функций может уйти от 1 до 4 лет.
Врачи выделили основные причины, которые могут вызвать инсульт:
Курение
Злоупотребление алкоголем
Сердечно-сосудистые заболевания
Гипертония
Диабет
Ожирение, хронический стресс и малоподвижный образ жизни также могут спровоцировать это состояние. В группе риска находятся люди, родственники которых перенесли инсульт, мужчины от 45 и женщины от 55.
Инсульт молодеет с каждым годом. В наше время инсульт переносят не только люди в возрасте, но и те, кто младше 25. В 50 процентах случаев это происходит из-за внешних факторов. На фоне курения, стресса и малоподвижного образа жизни может произойти резкий скачок давления. Молодой мозг реагирует сильнее, чем мозг человека среднего возраста, ведь он не привык к такому состоянию.
Для того, чтобы избежать инсульта врачи советуют:
Следить за весом
Уменьшить количество алкоголя
Бросить курить
Контролировать уровень сахара и холестерина в крови
Есть больше овощей и фруктов
Увеличить физическую нагрузку
Избавится от стресса
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