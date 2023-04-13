“Атака на мозг”: четыре признака инсульта, которые нельзя игнорировать

Джули Бувери, директор Ассоциации по борьбе с инсультом, рассказала о четырех признаках инсульта, на которые нужно обратить внимание.

Инсульт — состояние, когда кровоснабжение головного мозга нарушается. Это связано с разрывом или закупориванием сосудов. Из-за недостатка кислорода и глюкозы такое состояние приводит к смерти клеток головного мозга.

— Инсульт — это атака на мозг. Потерянное время — это потеря мозга — Джули Бувери, исполнительный директор Ассоциации по борьбе с инсультом.

Если вы заметили у себя или у другого человека один из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

Онемение лица и ннарушение мимики

Слабость в руках

Трудности с речью

Этот быстрый тест основан на научных исследованиях. Он помогает выявить три наиболее распространенных симптома инсульта, но есть и другие признаки, на которые следует обратить внимание. К ним относятся:





резкая потеря памяти,

спутанность сознания,

онемение одной стороны тела

внезапные проблемы со зрением.

Самыми распространенными последствиями после инсульта являются полный или частичный паралич, потеря или нарушение слуха, памяти, зрения и речи. Инсульт опасен тем, что только около 20 процентов людей полностью восстанавливаются, а риск повторного инсульта возрастает почти на 10 процентов.

К прежнему состоянию можно вернуться, если соблюдать рекомендации врачей. Первые полгода реабилитации самые важные, в этот период происходит основное восстановление. А на полное возвращение всех утраченных функций может уйти от 1 до 4 лет.

Врачи выделили основные причины, которые могут вызвать инсульт:

Курение

Злоупотребление алкоголем

Сердечно-сосудистые заболевания

Гипертония

Диабет

Ожирение, хронический стресс и малоподвижный образ жизни также могут спровоцировать это состояние. В группе риска находятся люди, родственники которых перенесли инсульт, мужчины от 45 и женщины от 55.

Инсульт молодеет с каждым годом. В наше время инсульт переносят не только люди в возрасте, но и те, кто младше 25. В 50 процентах случаев это происходит из-за внешних факторов. На фоне курения, стресса и малоподвижного образа жизни может произойти резкий скачок давления. Молодой мозг реагирует сильнее, чем мозг человека среднего возраста, ведь он не привык к такому состоянию.

Для того, чтобы избежать инсульта врачи советуют:

Следить за весом

Уменьшить количество алкоголя

Бросить курить

Контролировать уровень сахара и холестерина в крови

Есть больше овощей и фруктов

Увеличить физическую нагрузку

Избавится от стресса

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.