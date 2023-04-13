“Атака на мозг”: четыре признака инсульта, которые нельзя игнорировать

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голова

Джули Бувери, директор Ассоциации по борьбе с инсультом, рассказала о четырех признаках инсульта, на которые нужно обратить внимание.


Инсульт —  состояние, когда кровоснабжение головного мозга нарушается. Это связано с разрывом или закупориванием сосудов.  Из-за недостатка кислорода и глюкозы такое состояние приводит к смерти клеток головного мозга.


— Инсульт —  это атака на мозг. Потерянное время —  это потеря мозга —  Джули Бувери, исполнительный директор Ассоциации по борьбе с инсультом.


Если вы заметили у себя или у другого человека один из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу:


  • Онемение лица и ннарушение мимики

  • Слабость в руках

  • Трудности с речью


Этот быстрый тест основан на научных исследованиях. Он помогает выявить три наиболее распространенных симптома инсульта, но есть и другие признаки, на которые следует обратить внимание. К ним относятся:


  • резкая потеря памяти, 

  • спутанность сознания, 

  • онемение одной стороны тела 

  • внезапные проблемы со зрением.


Самыми распространенными последствиями после инсульта являются полный или частичный паралич, потеря или нарушение слуха, памяти, зрения и речи. Инсульт опасен тем, что только около 20 процентов людей полностью восстанавливаются, а риск повторного инсульта возрастает почти на 10 процентов. 


К прежнему состоянию можно вернуться, если соблюдать рекомендации врачей. Первые полгода реабилитации самые важные, в этот период происходит основное восстановление. А на полное возвращение всех утраченных функций может уйти от 1 до 4 лет. 


Врачи выделили основные причины, которые могут вызвать инсульт:


  • Курение

  • Злоупотребление алкоголем

  • Сердечно-сосудистые заболевания

  • Гипертония

  • Диабет

Ожирение, хронический стресс и малоподвижный образ жизни также могут спровоцировать это состояние. В группе риска находятся люди, родственники которых перенесли инсульт, мужчины от 45 и женщины от 55. 


Инсульт молодеет с каждым годом. В наше время инсульт переносят не только люди в возрасте, но и те, кто младше 25. В 50 процентах случаев это происходит из-за внешних факторов. На фоне курения, стресса и малоподвижного образа жизни может произойти резкий скачок давления. Молодой мозг реагирует сильнее, чем мозг человека среднего возраста, ведь он не привык к такому состоянию. 


Для того, чтобы избежать инсульта врачи советуют:


  • Следить за весом

  • Уменьшить количество алкоголя

  • Бросить курить

  • Контролировать уровень сахара и холестерина в крови

  • Есть больше овощей и фруктов

  • Увеличить физическую нагрузку

  • Избавится от стресса

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