Хирург Раджан рассказал, почему необходимо ежедневно чистить свой пупок

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Врач-хирург NHS Каран Раджан рассказал, что пупок следует чистить каждый день, чтобы избежать неприятного запаха и инфекций.

- Будьте честны - когда вы в последний раз должным образом чистили свой пупок? Я имею в виду специальный скраб. Из-за формы пупка такие вещества, как волосы, жир, грязь, клетки кожи и ткани, могут скапливаться и образовывать твердые отложения в области пупка. Это аксессуар, который вам не нужен. Он плохо пахнет и может вызвать инфекции, - отметил специалист в своем видеоблоге.

По данным клиники Кливленда, в области пупка можно заразиться дрожжевой инфекцией, говорится в исследовании, опубликованном в Express.

Самым распространенным симптомом дрожжевой инфекции пупка является ярко-красная сыпь в кожных складках затылка. Она очень чешется и "горит”. Возможны также шелушение, припухлость или белые выделения.

Инфекция может быть результатом:

  • Ношения обтягивающей одежды
  • Несвежей одежды
  • Влажной и жаркой погоды
  • Плохой гигиены
  • Кожных заболеваний.

Как ухаживать за своим пупком?

Доктор Каран рекомендует мыть пупок не реже одного раза в день водой с мылом. Можно воспользоваться ватной палочкой.

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Избавление от лишнего веса может помочь предотвратить рост дрожжей в области пупка. Если у вас диабет, обязательно контролируйте уровень сахара в крови.

Нужно ли специально чистить пупок?

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