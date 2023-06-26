Хирург Раджан рассказал, почему необходимо ежедневно чистить свой пупок
Врач-хирург NHS Каран Раджан рассказал, что пупок следует чистить каждый день, чтобы избежать неприятного запаха и инфекций.
- Будьте честны - когда вы в последний раз должным образом чистили свой пупок? Я имею в виду специальный скраб. Из-за формы пупка такие вещества, как волосы, жир, грязь, клетки кожи и ткани, могут скапливаться и образовывать твердые отложения в области пупка. Это аксессуар, который вам не нужен. Он плохо пахнет и может вызвать инфекции, - отметил специалист в своем видеоблоге.
По данным клиники Кливленда, в области пупка можно заразиться дрожжевой инфекцией, говорится в исследовании, опубликованном в Express.
Самым распространенным симптомом дрожжевой инфекции пупка является ярко-красная сыпь в кожных складках затылка. Она очень чешется и "горит”. Возможны также шелушение, припухлость или белые выделения.
Инфекция может быть результатом:
- Ношения обтягивающей одежды
- Несвежей одежды
- Влажной и жаркой погоды
- Плохой гигиены
- Кожных заболеваний.
Как ухаживать за своим пупком?
Доктор Каран рекомендует мыть пупок не реже одного раза в день водой с мылом. Можно воспользоваться ватной палочкой.
Избавление от лишнего веса может помочь предотвратить рост дрожжей в области пупка. Если у вас диабет, обязательно контролируйте уровень сахара в крови.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий