Хирург Раджан рассказал, почему необходимо ежедневно чистить свой пупок

Ношения обтягивающей одежды

Несвежей одежды

Влажной и жаркой погоды

Плохой гигиены

Кожных заболеваний.

!

Врач-хирург NHS Каран Раджан рассказал, что пупок следует чистить каждый день, чтобы избежать неприятного запаха и инфекций.отметил специалист в своем видеоблоге.По данным клиники Кливленда, в области пупка можно заразиться дрожжевой инфекцией, говорится в исследовании, опубликованном в Express.Самым распространенным симптомом дрожжевой инфекции пупка является ярко-красная сыпь в кожных складках затылка. Она очень чешется и "горит”. Возможны также шелушение, припухлость или белые выделения.Инфекция может быть результатом:Как ухаживать за своим пупком?Доктор Каран рекомендует мыть пупок не реже одного раза в день водой с мылом. Можно воспользоваться ватной палочкой.Избавление от лишнего веса может помочь предотвратить рост дрожжей в области пупка. Если у вас диабет, обязательно контролируйте уровень сахара в крови.Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.