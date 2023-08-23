Эндокринолог Павлова: в каком случае растительное масло может вызвать повышение холестерина

болевые ощущения в груди после физической активности;

учащенное сердцебиение;

боли и судороги в ногах;

отеки конечностей;

одышка;

повышение артериального давления;

образование сосудистых звездочек.

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