Эндокринолог Павлова: в каком случае растительное масло может вызвать повышение холестерина
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что растительное масло, в котором, как известно, нет холестерина, может привести к повышению его уровня.
— Те, кто усердствует, казалось бы, с полезными жирами, рискуют получить атеросклеротические бляшки, — написала она в своем блоге.
Холестерин бывает «хороший» и «плохой». Считается, что нормальный уровень холестерина для людей с низким риском должен быть ниже 5 ммоль/л, а для людей с высоким риском — 4 ммоль/л.
Высокий уровень холестерина — это когда в крови слишком много вещества, называемого холестерином ЛПНП (липопротеины низкой плотности). Его называют «плохим» холестерином, потому что он может закупоривать артерии, повышая риск атеросклероза.
Есть еще «хороший холестерин» — липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они как раз удаляют холестерин из сосудистой стенки и тем самым чистят артерии.
По словам Павловой, у одних и в 60 лет анализы по холестерину в норме, а другие уже в тридцать являются потенциальными клиентами сердечно-сосудистых хирургов: у них нарушено соотношение фракций холестерина.
— Так часто бывает при нарушении метаболизма желчи, перекрутах, перегибах в желчном пузыре. И даже если сосуды пока в порядке, эти отклонения обязательно приведут к изменению сосудистой стенки, — отметила медик.
Больше всего на рост холестерина влияет увеличение жировой ткани, за чем следуют различные воспалительные процессы. Они повышают синтез не только самого общего холестерина, но и ЛПНП. Одновременно в организме снижается возможность «сжигать» жиры и использовать их как энергию.
— И если мы употребляем слишком много калорий, щедрой рукою добавляя в салаты растительное масло, чтобы было больше пользы, то мы толстеем. И даже если мы не будем есть желток яйца, чтобы спастись от холестерина, наша собственная печень насинтезирует его в избытке, — подчеркнула врач.
Все должно быть в меру, в том числе и полезные жиры, резюмировала она.
Симптомы повышенного холестерина:
- болевые ощущения в груди после физической активности;
- учащенное сердцебиение;
- боли и судороги в ногах;
- отеки конечностей;
- одышка;
- повышение артериального давления;
- образование сосудистых звездочек.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог, д.м.н., МГУ
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