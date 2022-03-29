Симптомы высокого уровня холестерина: чувствуете запах?

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Высокий уровень холестерина обычно определяется случайным образом, при сдаче анализов. Эта серьезная неполадка в организме долгое время может никак себя не проявлять, а изменения тем временем происходят серьезные.

Британские медики дали несколько полезных советов, помогающих обратить внимание на свое состояние. Речь пойдет о сенсорной дисфункции.

Высокий уровень холестерина — это когда в крови слишком много ЛПНП (липопротеины низкой плотности). Его часто называют «плохим» холестерином, потому что он может закупоривать артерии, значительно повышая риск атеросклероза и сердечных заболеваний. 

Есть еще «хороший холестерин» — липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они как раз удаляют холестерин из сосудистой стенки и тем самым чистят артерии. Высокая концентрация ЛПВП снижает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. 

В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, говорится, что специалисты изучили связь между дисфункцией обоняния и концентрацией холестерина в крови. Работа была масштабной - ученые изучили данные 12 627 участников. Их поделили на три группы в зависимости от количества нарушений обоняния и вкуса, от 0 (лучший) до 2 (худший). 

Общая линейная модель использовалась для проверки различий в сывороточных концентрациях общего холестерина, холестерина ЛПНП, ЛПВП и триглицеридов в группах с разным обонятельным и вкусовым статусом после поправки на возраст, пол, образование, профессию, курение, употребление алкоголя, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, рак и травмы головы в анамнезе.

Исследователи обнаружили, что ухудшение обоняния было связано с более высокими концентрациями общего холестерина.

Вы можете снизить уровень холестерина, улучшив свой образ жизни, отмечают врачи.

Холестерин по большей части вырабатывается организмом. Однако его десятая часть попадает к нам с пищей и именно с помощью поступающих извне веществ можно регулировать уровень холестерина.

Для нормализации уровня холестерина рекомендуется:

  • Отказаться от вредных привычек (курение, алкоголь)
  • Увеличить физическую активность
  • Следить за весом, не допускать ожирения
  • Перейти на правильное питание 
  • Несколько раз в год по назначению врача пропивать профилактические препараты для поддержания холестерина в норме

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