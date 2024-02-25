Нутрициолог Миронова: какие продукты нужно есть, чтобы давление было в норме

Головокружение и головные боли;

Ощущение пульсации;

Ощущение «тумана в голове», снижение остроты зрения;

Шум в ушах и слышимость сердцебиения;

Бессонница и утомляемость;

Ухудшение аппетита и тошнота;

Сдавливающие боли в груди.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.