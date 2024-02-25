Нутрициолог Миронова: какие продукты нужно есть, чтобы давление было в норме
Нутрициолог Наталья Миронова рассказала, как нужно питаться, чтобы поддерживать артериальное давление на здоровом уровне.
— Включите в свой рацион больше свежих овощей, таких как шпинат, брокколи, капуста, морковь и тыква. Они богаты калием, магнием и другими питательными веществами, которые помогают снизить давление, — отметила Миронова «МедикФоруму».
Еще несколько советов:
Разнообразные фрукты, такие как яблоки, груши, апельсины и бананы, тоже содержат много калия.
Миндаль, фундук, грецкий орех и льняные семена — все они богаты магнием, калием и полиненасыщенными жирными кислотами, которые могут помочь снизить давление.
Употребляйте жирную рыбу, такую как лосось, сардины и тунец, которая содержит омега-3 жирные кислоты. Они могут помочь как снизить давление, так и улучшить здоровье сердца.
Чеснок имеет антигипертензивные свойства. Включите его в свой рацион.
Правильное питание должно сочетаться с здоровым образом жизни, включая физическую активность, умеренное потребление соли и алкоголя, а также управление стрессом.
Признаки гипертонии:
- Головокружение и головные боли;
- Ощущение пульсации;
- Ощущение «тумана в голове», снижение остроты зрения;
- Шум в ушах и слышимость сердцебиения;
- Бессонница и утомляемость;
- Ухудшение аппетита и тошнота;
- Сдавливающие боли в груди.
Гипертония может иметь опасные последствия для здоровья, если не контролируется и не лечится:
Развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенное артериальное давление оказывает дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Это проводит к развитию таких состояний, как инфаркт миокарда, инсульт, аритмия и сердечная недостаточность.
Повреждение органов, особенно почек, глаз, мозга. Речь идет о хронической почечной недостаточности, нарушении зрения и даже когнитивных нарушениях.
Гипертония может привести к утолщению и ослаблению стенок кровеносных сосудов, что повышает риск их разрыва.
Неконтролируемая гипертония может повлиять на функции мозга, что приводит к проблемам с памятью, концентрацией и когнитивным функциям.
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