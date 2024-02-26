Гастроэнтеролог Помойнецкая: дефицит витаминов и кальция может быть следствием СИБР
Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая рассказала о СИБР, Синдроме избыточного бактериального роста. Для этого состояния характерен непропорциональный рост бактерий в кишечнике, что вызывает дефицит важных витаминов и минералов.
— То есть это нарушение баланса между нормальными и условно-патогенными бактериями, — отметила врач в своем блоге.
Причины возникновения СИБР:
- длительный приём антибиотиков
- неправильное питание
- переизбыток в рационе быстрых углеводов
- нарушения моторики кишечника
- недостаточное переваривание белков и их брожение: вздутие, газообразование.
- хроническое воспаление
Симптомы СИБР:
- вздутие
- газообразование,
- диарея или запоры,
- дискомфорт в области живота.
- усталость, депрессия.
При СИБР бактерии не только поедают питательные вещества, необходимые организму, но и вырабатывают токсины. Результат — нарушение усвоения витаминов и микроэлементов, чувство вялости и интоксикация.
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— У таких людей часто наблюдается дефицит витаминов A, D, E, В12, B9, минералов, кальция и железа, — отметила специалист.
СИБР может быть последствием хронического воспаления. Речь идет о гастрите, дуодените, ГЭРБ и дискинезии желчевыводящих путей.
Хроническое воспаление — состояние, которое многие из нас могут не замечать годами, но оно производит свое разрушительное действие. Оно вызвано различными факторами, включая инфекции, автоиммунные заболевания, неправильный образ жизни и стресс.
Мы говорим о длительном и непрерывном процессе в организме, который может продолжаться месяцами или даже годами. Вместо того, чтобы быть кратковременным ответом на травму или инфекцию, хроническое воспаление становится постоянным состоянием.
Хроническое воспаление может привести к различным заболеваниям и проблемам со здоровьем. Это связано с артритом, болезнями сердца, диабетом, ожирением, некоторыми видами рака и даже психическими расстройствами. Воспаление может повлиять на различные органы и системы в организме, вызывая хроническую боль, утомляемость, проблемы с пищеварением и нарушения сна.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Помойнецкая
Медицина
Врач-гастроэнтеролог
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