Гастроэнтеролог Помойнецкая: дефицит витаминов и кальция может быть следствием СИБР

длительный приём антибиотиков

неправильное питание

переизбыток в рационе быстрых углеводов

нарушения моторики кишечника

недостаточное переваривание белков и их брожение: вздутие, газообразование.

хроническое воспаление

вздутие

газообразование,

диарея или запоры,

дискомфорт в области живота.

усталость, депрессия.

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