Врач Губарева: с едой можно получить практически все витамины, кроме витамина D

Как известно, назначать витамины должен только врач — на основании анализов. Практически все витамины и минералы можно получить с едой, за редким исключением, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Губарева.



— Разнообразное и сбалансированное питание, включающее все группы продуктов, (…) способно обеспечить поступление всех необходимых витаминов и минералов в достаточном количестве, за исключением витамина D, — отметила специалист



Она советует употреблять достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, белка, полезных жиров, соблюдая их правильные пропорции.



Витаминные добавки не заменяют здоровое питание, подчеркнула медик.



В России с профилактической целью рекомендован прием витамина D, однако его дозу также подбирает медик, резюмировала Губарева.



Витамин D можно получить из различных источников пищи:



1. Жирная рыба, такая как лосось, сардины, треска и тунец.

2. Рыбий жир и рыбий масло.

3. Молоко и молочные продукты.

4. Желток яиц.

5. Грибы, особенно шампиньоны, выращенные на солнце.

6. Форель и анчоусы. , — отметила специалист «Газете.Ru» Она советует употреблять достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, белка, полезных жиров, соблюдая их правильные пропорции.Витаминные добавки не заменяют здоровое питание, подчеркнула медик.В России с профилактической целью рекомендован прием витамина D, однако его дозу также подбирает медик, резюмировала Губарева.1. Жирная рыба, такая как лосось, сардины, треска и тунец.2. Рыбий жир и рыбий масло.3. Молоко и молочные продукты.4. Желток яиц.5. Грибы, особенно шампиньоны, выращенные на солнце.6. Форель и анчоусы.



Признаки дефицита витамина D:



1. Усталость и слабость: чувство постоянной усталости и недостатка энергии.

2. Проблемы с кожей: сухость, шелушение, покраснение, сыпь или другие проблемы с кожей.

3. Проблемы с волосами и ногтями: ломкость, секущиеся кончики, тусклость волос, хрупкие ногти.

4. Проблемы со зрением: сухость глаз, ночная слепота, размытость зрения.

5. Проблемы с иммунной системой: повышенная восприимчивость к инфекциям, медленное заживление ран.

6. Потеря аппетита или изменение вкусовых предпочтений.

7. Проблемы с пищеварением: запоры, диарея, необычные пищевые непереносимости.

8. Нервные расстройства: раздражительность, депрессия, заторможенность, проблемы с памятью и концентрацией.



Как



— Дефицит витамина D также может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных болезней и даже рака, — отметила специалист. 1. Усталость и слабость: чувство постоянной усталости и недостатка энергии.2. Проблемы с кожей: сухость, шелушение, покраснение, сыпь или другие проблемы с кожей.3. Проблемы с волосами и ногтями: ломкость, секущиеся кончики, тусклость волос, хрупкие ногти.4. Проблемы со зрением: сухость глаз, ночная слепота, размытость зрения.5. Проблемы с иммунной системой: повышенная восприимчивость к инфекциям, медленное заживление ран.6. Потеря аппетита или изменение вкусовых предпочтений.7. Проблемы с пищеварением: запоры, диарея, необычные пищевые непереносимости.8. Нервные расстройства: раздражительность, депрессия, заторможенность, проблемы с памятью и концентрацией.Как рассказала ранее врач Ольга Шуппо , с наступлением тепла некоторые люди прекращают принимать назначенный им ранее витамин D, считая, что солнца им будет достаточно. Это ошибочное мнение., — отметила специалист.

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