Врач Губарева: с едой можно получить практически все витамины, кроме витамина D

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капсулы
Как известно, назначать витамины должен только врач — на основании анализов. Практически все витамины и минералы можно получить с едой, за редким исключением, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Губарева.

— Разнообразное и сбалансированное питание, включающее все группы продуктов, (…) способно обеспечить поступление всех необходимых витаминов и минералов в достаточном количестве, за исключением витамина D, — отметила специалист «Газете.Ru».

Она советует употреблять достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, белка, полезных жиров, соблюдая их правильные пропорции.

Витаминные добавки не заменяют здоровое питание, подчеркнула медик.

В России с профилактической целью рекомендован прием витамина D, однако его дозу также подбирает медик, резюмировала Губарева.

Витамин D можно получить из различных источников пищи:

1. Жирная рыба, такая как лосось, сардины, треска и тунец.
2. Рыбий жир и рыбий масло.
3. Молоко и молочные продукты.
4. Желток яиц.
5. Грибы, особенно шампиньоны, выращенные на солнце.
6. Форель и анчоусы.

Признаки дефицита витамина D:

1. Усталость и слабость: чувство постоянной усталости и недостатка энергии.
2. Проблемы с кожей: сухость, шелушение, покраснение, сыпь или другие проблемы с кожей.
3. Проблемы с волосами и ногтями: ломкость, секущиеся кончики, тусклость волос, хрупкие ногти.
4. Проблемы со зрением: сухость глаз, ночная слепота, размытость зрения.
5. Проблемы с иммунной системой: повышенная восприимчивость к инфекциям, медленное заживление ран.
6. Потеря аппетита или изменение вкусовых предпочтений.
7. Проблемы с пищеварением: запоры, диарея, необычные пищевые непереносимости.
8. Нервные расстройства: раздражительность, депрессия, заторможенность, проблемы с памятью и концентрацией.

Как рассказала ранее врач Ольга Шуппо, с наступлением тепла некоторые люди прекращают принимать назначенный им ранее витамин D, считая, что солнца им будет достаточно. Это ошибочное мнение.

— Дефицит витамина D также может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных болезней и даже рака, — отметила специалист.

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