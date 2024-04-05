Врач Губарева: растительные продукты могут вести к быстрому набору веса как и переработанные

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ноги на весах

Врач-эндокринолог Дарья Губарева: некоторые растительные продукты, составляющие здоровое питание, могут вести к быстрому набору веса наряду с переработанными.

Врач Губарева проинформировала о продуктах, способствующих быстрому набору веса. Медик предупредила: полезные растительные продукты тоже могут стать причиной полноты.

«Орехи и семечки; растительные масла, авокадо – все они богаты полезными жирами, но одновременно содержат большое количество калорий, что при чрезмерном употреблении может способствовать увеличению массы тела», - поделилась Дарья Губарева с «Газетой.Ru».

Эксперт отметила, что количество таких полезных продуктов, отличающихся высокой энергетической плотностью, в рационе важно контролировать. Растительное масло не следует употреблять больше трех столовых ложек в день, семечки и орехи – не больше горсти.

Кроме того, к быстрому набору веса может вести ежедневное употребление переработанных продуктов, включая хлеб, бургеры, разнообразные колбасы и напитки промышленного производства. Губарева подчеркнула, что если большую часть повседневного рациона составляют подобные продукты из разряда полуфабрикатов и готовых к употреблению, организм не получает необходимых для его здоровья витаминов, минералов и клетчатки – при этом поглощает в изобилии жир, сахар и соль. Подобный тип питания вызывает метаболические и эндокринные нарушения вместе с интенсивным жироотложением.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты, употребляемые на завтрак, не позволяют похудеть.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Дарья Губарева
Дарья Губарева
ЗОЖ
врач-эндокринолог, нутрициолог
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