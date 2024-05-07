Врач Шуппо: приём витамина D нужно продолжать весной и летом. Его дефицит приводит к диабету и раку
С наступлением тепла некоторые люди прекращают принимать назначенный им ранее витамин D, считая, что солнца им будет достаточно. Почему это ошибочное мнение, рассказала врач Ольга Шуппо.
Медик утверждает, что от дефицита витамина D «страдает половина россиян». Это провоцирует риск развития многих болезней, например, кости становятся хрупкими.
— Дефицит витамина D также может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных болезней и даже рака, — отметила специалист.
Витамин D нужно принимать практически круглый год, считает Шуппо. Ее аргументы:
Из пищи получить нужное количество этого витамины трудно. Он содержится в сыром желтке, некоторых грибах, в сыре, твороге, сливочном масле, а также кисломолочных продуктах, печени трески и морепродуктах. Если вы едите этих продуктов недостаточно, может возникнуть дефицит.
Солнечные лучи не обеспечивают необходимый уровень витамина D. Как только кожа покрывается загаром, его выработка замедляется. Надо также помнить об опасности солнечных лучей.
С возрастом способность кожи к продукции витамина D ослабевает.
При хронических воспалениях, заболеваниях ЖКТ выработка и усвоение витамина D снижается.
Помните, что правильную дозу витаминов может определить только врач на освании соответствующих анализов.
Признаки дефицита витамина D:
1. Усталость и слабость: чувство постоянной усталости и недостатка энергии.
2. Проблемы с кожей: сухость, шелушение, покраснение, сыпь или другие проблемы с кожей.
3. Проблемы с волосами и ногтями: ломкость, секущиеся кончики, тусклость волос, хрупкие ногти.
4. Проблемы со зрением: сухость глаз, ночная слепота, размытость зрения.
5. Проблемы с иммунной системой: повышенная восприимчивость к инфекциям, медленное заживление ран.
6. Потеря аппетита или изменение вкусовых предпочтений.
7. Проблемы с пищеварением: запоры, диарея, необычные пищевые непереносимости.
8. Нервные расстройства: раздражительность, депрессия, заторможенность, проблемы с памятью и концентрацией.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий