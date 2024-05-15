Врач-гастроэнтеролог Лебедева рассказала, как питаться при загибе желчного пузыря: пища, которая усиливает спазмы
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о принципах питания при загибе желчного пузыря. Этот важный орган часто остаётся незаметным, пока не начинает напоминать о себе.
Медик напомнила, что желчный пузырь «отвечает» за выработку и хранение желчи, необходимой для нормального переваривания пищи.
Что такое загиб желчного пузыря?
— Этот грушевидный резервуар, расположенный справа и соединённый с печенью желчевыводящими протоками, иногда может деформироваться, образуя загибы в шейке, теле или дне, — написала врач в своем блоге.
При УЗИ такие деформации часто обнаруживаются случайно. Эта аномалия может протекать незаметно долгие годы.
Когда степень выраженности загиба становится значительной, появляются симптомы:
- дискомфорт,
- боль в правом подреберье,
- тошнота,
- вздутие живота.
Что нужно делать при загибе желчного пузыря?
- Есть небольшими порциями 4-5 раз в день, чтобы избежать застоя желчи.
- Сбалансировать питание. Нежирные сорта мяса и рыбы, овощи, фрукты и злаки должны быть в рационе.
- Отказаться от жирной, жареной и острой пищи, она усиливает спазмы.
- Ограничить потребление сахара и простых углеводов, они усиливают избыточное выделение желчи.
- Наладить питьевой режим, поскольку жидкость способствует нормальному оттоку желчи.
- Не переедать, это приводит к застою желчи.
Какие продукты выбирать при загибе желчного пузыря:
- Овсянка, гречка, рис.
- Нежирные кисломолочные продукты.
- Нежирные виды мяса и рыбы (например, курица, индейка, треска).
- Овощи и фрукты (особенно те, что богаты клетчаткой).
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнетеролог
Оставить комментарий