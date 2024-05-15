Врач-гастроэнтеролог Лебедева рассказала, как питаться при загибе желчного пузыря: пища, которая усиливает спазмы

дискомфорт,

боль в правом подреберье,

тошнота,

вздутие живота.

Есть небольшими порциями 4-5 раз в день, чтобы избежать застоя желчи.

Сбалансировать питание. Нежирные сорта мяса и рыбы, овощи, фрукты и злаки должны быть в рационе.

Отказаться от жирной, жареной и острой пищи, она усиливает спазмы.

Ограничить потребление сахара и простых углеводов, они усиливают избыточное выделение желчи.

Наладить питьевой режим, поскольку жидкость способствует нормальному оттоку желчи.

Не переедать, это приводит к застою желчи.

Овсянка, гречка, рис.

Нежирные кисломолочные продукты.

Нежирные виды мяса и рыбы (например, курица, индейка, треска).

Овощи и фрукты (особенно те, что богаты клетчаткой).

Медик напомнила, что желчный пузырь «отвечает» за выработку и хранение желчи, необходимой для нормального переваривания пищи., — написала врач в своем блоге При УЗИ такие деформации часто обнаруживаются случайно. Эта аномалия может протекать незаметно долгие годы.

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