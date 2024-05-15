Врач-гастроэнтеролог Лебедева рассказала, как питаться при загибе желчного пузыря: пища, которая усиливает спазмы

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тарелка

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о принципах питания при загибе желчного пузыря. Этот важный орган часто остаётся незаметным, пока не начинает напоминать о себе. 

Медик напомнила, что желчный пузырь «отвечает» за выработку и хранение желчи, необходимой для нормального переваривания пищи.

Что такое загиб желчного пузыря? 

— Этот грушевидный резервуар, расположенный справа и соединённый с печенью желчевыводящими протоками, иногда может деформироваться, образуя загибы в шейке, теле или дне, — написала врач в своем блоге

При УЗИ такие деформации часто обнаруживаются случайно. Эта аномалия может протекать незаметно долгие годы.

Когда степень выраженности загиба становится значительной, появляются симптомы:
  • дискомфорт, 
  • боль в правом подреберье, 
  • тошнота,
  • вздутие живота.

Что нужно делать при загибе желчного пузыря?
  • Есть небольшими порциями 4-5 раз в день, чтобы избежать застоя желчи.
  • Сбалансировать питание. Нежирные сорта мяса и рыбы, овощи, фрукты и злаки должны быть в рационе.
  • Отказаться от жирной, жареной и острой пищи, она усиливает спазмы.
  • Ограничить потребление сахара и простых углеводов, они усиливают избыточное выделение желчи.
  • Наладить питьевой режим, поскольку жидкость способствует нормальному оттоку желчи.
  • Не переедать, это приводит к застою желчи.

Какие продукты выбирать при загибе желчного пузыря:
  • Овсянка, гречка, рис.
  • Нежирные кисломолочные продукты.
  • Нежирные виды мяса и рыбы (например, курица, индейка, треска).
  • Овощи и фрукты (особенно те, что богаты клетчаткой).

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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