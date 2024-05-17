Кардиолог Блинова рассказала, передается ли гипертония по наследству

заболевания почек: гломерулонефрит, пиелонефрит

поликистоз почек,

диабетическая нефропатия (патология почек, вызванная длительно текущим сахарным диабетом)

сужения (стенозы) почечных артерий вследствие различных патологий

опухоли надпочечников,

гипертиреоз

гипотиреоз

Гипертонией называют распространенное хроническое заболевание, для которого характерно постоянно повышенное давление — выше 140/90 мм рт. ст.Эта болезнь может долго развиваться незаметно, и иногда о том, что пора корректировать давление медикаментозно, человек узнает на приеме врача, обратившись по другому поводу.С повышением давления тесно связаны несколько факторов. Речь идет об ожирении, избыточном потреблении соли, злоупотреблении алкоголем, малоподвижном образе жизни, возрасте и генетической предрасположенности. подчеркнула медик.Более того, если человек не имеет наследственной предрасположенности, но при этом ведет нездоровый образ жизни, то риски развития гипертонии у него будут выше, чем у человека с наличием связанных с болезнью генов, но ведущего здоровый образ жизни.1. Головные боли, особенно в затылочной области.2. Головокружение или чувство головной пустоты.3. Затрудненное дыхание или одышка.4. Повышенная утомляемость или слабость.5. Покраснение или покалывание в лице.6. Частые сердцебиения или сердцебиение, ощущаемое в груди.Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.