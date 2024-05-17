Кардиолог Блинова рассказала, передается ли гипертония по наследству
Кардиолог Наталия Блинова рассказала, можно ли «заполучить» гипертонию по наследству.
Гипертонией называют распространенное хроническое заболевание, для которого характерно постоянно повышенное давление — выше 140/90 мм рт. ст.
Эта болезнь может долго развиваться незаметно, и иногда о том, что пора корректировать давление медикаментозно, человек узнает на приеме врача, обратившись по другому поводу.
По словам Блиновой, к развитию гипертонии могут привести следующие патологии:
- заболевания почек: гломерулонефрит, пиелонефрит
- поликистоз почек,
- диабетическая нефропатия (патология почек, вызванная длительно текущим сахарным диабетом)
- сужения (стенозы) почечных артерий вследствие различных патологий
- опухоли надпочечников,
- гипертиреоз
- гипотиреоз
С повышением давления тесно связаны несколько факторов. Речь идет об ожирении, избыточном потреблении соли, злоупотреблении алкоголем, малоподвижном образе жизни, возрасте и генетической предрасположенности.
— Можно говорить о наследственной предрасположенности, который является фактором риска развития гипертонии при определенных условиях, но такого понятия, как наследственная гипертония, нет, — подчеркнула медик.
Более того, если человек не имеет наследственной предрасположенности, но при этом ведет нездоровый образ жизни, то риски развития гипертонии у него будут выше, чем у человека с наличием связанных с болезнью генов, но ведущего здоровый образ жизни.
Симптомы гипертонии могут включать:
1. Головные боли, особенно в затылочной области.
2. Головокружение или чувство головной пустоты.
3. Затрудненное дыхание или одышка.
4. Повышенная утомляемость или слабость.
5. Покраснение или покалывание в лице.
6. Частые сердцебиения или сердцебиение, ощущаемое в груди.
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