Доктор Мясников: если у вас долго заживают раны и ссадины, проверьтесь на сахарный диабет
Долгое заживление ран и ссадин указывает на сахарный диабет второго типа. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1».
Людям, у которых уже есть этот диагноз, врач советует интенсивно снижать уровень сахара — если они поранились.
— Не можешь контролировать [заживление], контролируй хотя бы в данный момент уже инсулином. Держи хотя бы две-три недели сахар пониженный, — рекомендует Мясников.
Также долгое заживление ран и ссадин может указывать на венозную недостаточность и общее снижение иммунитета.
Сахарный диабет второго типа — хроническое заболевание, при котором уровень глюкозы в крови повышен из-за недостаточной эффективности инсулина. Общие признаки болезни:
- Один из основных признаков сахарного диабета второго типа — повышенный уровень глюкозы в крови, это обнаруживается при проведении анализа крови.
- Частая жажда и мочеиспускание.
- Повышенный аппетит, причем на фоне постоянного чувства голода.
- Утомляемость и слабость.
- Замедленное заживление ран.
- Проблемы с зрением.
Причины развития сахарного диабета второго типа:
Неправильное питание, богатое жирными и высококалорийными продуктами, а также избыточное потребление сахара и углеводов.
Недостаток физической активности и сидячий образ жизни.
Наследственность играет роль в развитии сахарного диабета второго типа. Если у ваших близких родственников есть это заболевание, ваш риск развития сахарного диабета второго типа может быть выше.
Инсулинорезистентность. Это состояние, при котором клетки организма не реагируют должным образом на инсулин, что приводит к повышенному уровню сахара в крови. Одна из основных причин развития сахарного диабета второго типа.
Избыточный вес и ожирение. Излишний жир в организме может приводить к инсулинорезистентности и нарушению обработки глюкозы.
Риск развития сахарного диабета второго типа возрастает с возрастом. Медик признают, что в последние годы заболевание резко «помолодело».
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
врач-кардиолог, врач общей практики
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