Доктор Мясников: если у вас долго заживают раны и ссадины, проверьтесь на сахарный диабет

Один из основных признаков сахарного диабета второго типа — повышенный уровень глюкозы в крови, это обнаруживается при проведении анализа крови.

Частая жажда и мочеиспускание.

Повышенный аппетит, причем на фоне постоянного чувства голода.

Утомляемость и слабость.

Замедленное заживление ран.

Проблемы с зрением.

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