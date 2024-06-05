Врачи помогли мужчине из Уфы, который терял сознание при повороте головы из-за редкого недуга

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хирурги

39-летний житель Уфы страдал редким синдромом Игла из-за аномально крупного отростка височной кости.

О том, что врачи помогли мужчине из Уфы, который терял сознание при повороте головы из-за редкого недуга, сообщил Минздрав РБ. Он обратился к врачам с жалобой на эту проблему, а также на другие недомогания. Пациента преследовали боли в шее, распространявшиеся на ухо и горло, а также повышенное артериальное давление и учащенный пульс.

С помощью КТ у мужчины был обнаружен мегастилоид – шиловидный отросток височной кости. У пациента он разросся и начал раздражать близко проходящие нервы, что и вызывало неблагополучную симптоматику.

«Была проведена операция, во время которой хирурги сделали небольшой разрез кожи на шее и удалили аномально увеличенный отросток», - проинформировали в ведомстве.

После операции провалы сознания при поворотах головы прекратились, а также исчезли другие негативные симптомы – мужчина вернулся к своей привычной жизни.

Что такое синдром Игла? Известный также как шилоподъязычный синдром, он считается редким недугом. Это патология, при которой аномально увеличенный отросток кости затрагивает нервные, сосудистые и мышечные структуры. В результате возникают нарушения кровообращения головного мозга, которые ведут к разным неблагополучным состояниям, включая головокружения, головные боли, потерю сознания, инсульт.

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