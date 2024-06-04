Колопроктолог Зубова: редкий стул может быть нормой для некоторых людей

«Нормальной считается дефекация от трех раз в сутки до одного раза в трое суток при условии, что стул мягкий, а процесс не вызывает дискомфорта. У некоторых людей опорожнение толстой кишки один раз в 2-3 дня — физиологическая норма».

«Если задержки стула сохраняются на протяжении длительного времени, или если стул был регулярным, а затем его периодичность изменилась, нужно обратиться за медицинской помощью и выяснить, в чём причина таких изменений», - посоветовала колопроктолог.

Ходить в туалет «по-большому» можно не каждый день, и это не будет отклонением. У некоторых людей более редкий стул является нормальной особенностью работы организма, об этом колопроктолог Зубова рассказала изданию Life Зубова добавила, что если дефекация у взрослого человека с детства происходит не ежедневно, а в более редком режиме, за его желудочно-кишечный тракт можно не бояться – патологии там нет. Гораздо более тревожными признаками являются задержка стула и прекращение регулярного опорожнения у человека, который до этого посещал туалет каждый день.Специалист подчеркнула, что во взрослом возрасте практически любое изменение работы кишечника и привычного графика опорожнения может оказаться симптомом заболевания, включая колоректалный рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как различается кровь , которая выделяется из ректальной области при геморрое и при раке кишки.

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