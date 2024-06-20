Гастроэнтеролог Кашух: петрушка поддерживает работу почек, в ней много калия
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе зелени. Она с успехом может заменить дорогие фрукты.
Особенно полезна петрушка. Витамина С в ней почти в три раза больше, чем в апельсинах. Она содержит много витамина К, который помогает крови сворачиваться, регулирует работу сосудов и сердца.
— Еще петрушка содержит калий — минерал, который поддерживает работу почек и надпочечников и укрепляет кости, — а также кальций и полезные для глаз витамин А и бета-каротин, — отметила эксперт.
В не менее привычном укропе содержится магний, кальций, железо и витамин С, они ускоряют заживление ран и помогают укрепить иммунитет. Укроп помогает избавлять кровь от лишнего холестерина. Эфирные масла, содержащиеся в укропе, предотвращают спазмы кишечника.
Зеленый лук содержит много витамина К и калия, важных для сердца и сосудов, а еще кальций и кремний — они полезны для здоровья костей.
В рукколе много калия, магния и кальция, а также фолиевой кислоты, которая полезна для беременных и планирующих беременность женщин.
В тимьяне (чабреце) содержится калий, кальций, марганец, витамины А, В и С. Его эфирные масла помогают лечить кашель.
Подробнее о пользе петрушки:
1. Богатый источник витамина C. Петрушка содержит высокое количество витамина C, который является мощным антиоксидантом и помогает поддерживать здоровье иммунной системы, улучшает заживление ран и способствует образованию коллагена.
2. Поддержка здоровья костей. Петрушка богата витамином К, он помогает усваивать кальций и другие минералы, необходимые для поддержания костной плотности и снижения риска остеопороза.
3. Антиоксидантная защита. Антиоксиданты в петрушке помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
4. Детоксикация организма. Петрушка имеет мочегонные свойства и помогает очищать организм от токсинов и лишней жидкости.
5. Улучшение пищеварения. Петрушка содержит много клетчатки, что способствует нормализации пищеварительного процесса и поддержанию здоровой микрофлоры в кишечнике.
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