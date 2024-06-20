Гастроэнтеролог Кашух: петрушка поддерживает работу почек, в ней много калия

Особенно полезна петрушка. Витамина С в ней почти в три раза больше, чем в апельсинах. Она содержит много витамина К, который помогает крови сворачиваться, регулирует работу сосудов и сердца.— отметила эксперт.В не менее привычном укропе содержится магний, кальций, железо и витамин С, они ускоряют заживление ран и помогают укрепить иммунитет. Укроп помогает избавлять кровь от лишнего холестерина. Эфирные масла, содержащиеся в укропе, предотвращают спазмы кишечника.Зеленый лук содержит много витамина К и калия, важных для сердца и сосудов, а еще кальций и кремний — они полезны для здоровья костей.В рукколе много калия, магния и кальция, а также фолиевой кислоты, которая полезна для беременных и планирующих беременность женщин.В тимьяне (чабреце) содержится калий, кальций, марганец, витамины А, В и С. Его эфирные масла помогают лечить кашель.1. Богатый источник витамина C. Петрушка содержит высокое количество витамина C, который является мощным антиоксидантом и помогает поддерживать здоровье иммунной системы, улучшает заживление ран и способствует образованию коллагена.2. Поддержка здоровья костей. Петрушка богата витамином К, он помогает усваивать кальций и другие минералы, необходимые для поддержания костной плотности и снижения риска остеопороза.3. Антиоксидантная защита. Антиоксиданты в петрушке помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.4. Детоксикация организма. Петрушка имеет мочегонные свойства и помогает очищать организм от токсинов и лишней жидкости.5. Улучшение пищеварения. Петрушка содержит много клетчатки, что способствует нормализации пищеварительного процесса и поддержанию здоровой микрофлоры в кишечнике.Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю

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