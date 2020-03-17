Эксперты назвали пользу пучка зелени

На носу дачный сезон, а это означает, что свежая ароматная зелень будет на нашем столе каждый день. Чем же полезны петрушка, укроп и другие травы с нашего огорода?Также петрушка известна, как хороший афродизиак. Удивительно, но в петрушке витамина С больше, чем в лимоне. Кроме того, она содержит витамины А, В, Е и массу полезных микроэлементов, положительно влияющих на обмен веществ.Укроп помогает при проблемах с пищеварением, обладает желчегонным эффектом. Также он помогает при головной боли, сердечной недостаточности, улучшает кровоснабжение.Сельдерей тоже содержит много витамина С. Сок сельдерея богат магнием, что положительно влияет на работу нервной системы, помогая справиться с хандрой и депрессией.Кинза обладает мочегонным и антисептическим эффектом. Эта зелень способна положительно влиять на работу сердца и пищеварительных органов.