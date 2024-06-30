Морковь обладает мощным противораковым действием. Сколько ее нужно есть для профилактики?
Употребление моркови три раза в неделю повышает уровень каротиноидов, способных снизить риск развития рака и болезней сердца. Об этом сообщили ученые Сэмфордского университета.
Как пишет Health News, в четырехнедельном исследовании участвовали 60 человек, разделенных на три группы.
Первой группе в качестве перекуса давали яблоко (контрольная группа), второй — молодую морковью (100 граммов). Третья группа принимала БАД с бета-каротином, четвертая — молодую морковь и БАД (поливитамин) одновременно.
Ученые оценили уровень каротиноидов в коже добровольцев до и после испытаний. Выяснилось, что три порции молодой моркови в неделю способствовали значительному увеличению концентрации каротиноидов в коже. Сочетание моркови с БАДом повышало уровень этих фитонутриентов.
Каротиноидами называют фитонутриенты, придающие яркий свет фруктам и овощам — красный, оранжевый и желтый. Высокий уровень каротиноидов связан с повышенной антиоксидантной защитой организма, отмечают ученые.
Для снижения риска развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний стоит увеличить потребление моркови.
Как отмечала ранее нутрициолог Ксения Глинкина, несмотря на множество полезных свойств моркови, ее употребление нежелательно для людей с нарушениями в работе печени.
— Это связано с тем, что печень играет ключевую роль в обработке каротина, содержащегося в моркови, и превращении его в витамин А. Если печень не функционирует должным образом, она может не справиться с этим процессом, что приведет к накоплению каротина в организме, появлению каротинемии, при которой кожа приобретает желтоватый оттенок, — говорит специалист.
Морковь в разумных количествах полезна для здоровья сосудов и суставов, а также кожи, волос и ногтей.
Морковь положительно действует на головной мозг, защищает от депрессий, перепадов настроения, повышает стрессоустойчивость.
Морковь хорошо грызть ля здоровья десен и профилактики пародонтозов.
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