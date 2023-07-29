Кардиолог Варфоломеев назвал 3 простых диетических хитрости, чтобы снизить высокий холестерин
Степень, в которой эти диетические изменения могут снизить высокий уровень холестерина, может варьироваться, но, по словам врача, все они могут помочь.
Высокий уровень холестерина обычно называют «невидимым убийцей», потому что обычно он не сопровождается никакими симптомами. Разумный выбор продуктов может стать оружием против высокого уровня холестерина.
1. Сократите количество насыщенных и трансжиров
Употребление в пищу слишком большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров — это рецепт высокого уровня «плохого» холестерина, что означает плохие новости для вашей сердечно-сосудистой системы.
Поэтому врач рекомендовал сократить потребление жирного мяса, жирных молочных продуктов, жареной пищи и готовой выпечки.
«Ограничивая потребление насыщенных и трансжиров, люди потенциально могут снизить уровень холестерина ЛПНП («плохого») примерно на 5-10 процентов», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
2. Увеличьте количество пищевых волокон
Диета для снижения холестерина фокусируется не только на продуктах, которых следует избегать, но и на тех, которые следует включать в свой рацион. Потребление большего количества растворимой клетчатки может снизить уровень «плохого» холестерина и принести пользу кишечнику.
«Хорошие» источники включают фрукты, такие как яблоки, апельсины и ягоды, овощи, такие как брокколи, морковь и брюссельская капуста, бобовые, цельные зерна и орехи.
«Потребление достаточного количества растворимой клетчатки из фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых и орехов может привести к снижению уровня холестерина ЛПНП примерно на 5-10 процентов».
3. Добавьте омега-3
Было доказано, что омега-3 жирные кислоты, скрытые в жирной рыбе, орехах и семенах, помогают снизить уровень триглицеридов и снизить риск сердечных заболеваний.
Порция или две жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, сардины или тунец, в неделю должны помочь.
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