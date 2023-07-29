Кардиолог Варфоломеев назвал 3 простых диетических хитрости, чтобы снизить высокий холестерин

1. Сократите количество насыщенных и трансжиров

«Ограничивая потребление насыщенных и трансжиров, люди потенциально могут снизить уровень холестерина ЛПНП («плохого») примерно на 5-10 процентов», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

2. Увеличьте количество пищевых волокон

«Потребление достаточного количества растворимой клетчатки из фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых и орехов может привести к снижению уровня холестерина ЛПНП примерно на 5-10 процентов».

3. Добавьте омега-3

Высокий уровень холестерина обычно называют «невидимым убийцей», потому что обычно он не сопровождается никакими симптомами. Разумный выбор продуктов может стать оружием против высокого уровня холестерина.Употребление в пищу слишком большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров — это рецепт высокого уровня «плохого» холестерина, что означает плохие новости для вашей сердечно-сосудистой системы.Поэтому врач рекомендовал сократить потребление жирного мяса, жирных молочных продуктов, жареной пищи и готовой выпечки.Диета для снижения холестерина фокусируется не только на продуктах, которых следует избегать, но и на тех, которые следует включать в свой рацион. Потребление большего количества растворимой клетчатки может снизить уровень «плохого» холестерина и принести пользу кишечнику.«Хорошие» источники включают фрукты, такие какБыло доказано, что омега-3 жирные кислоты, скрытые в жирной рыбе, орехах и семенах, помогают снизить уровень триглицеридов и снизить риск сердечных заболеваний.Порция или две жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, сардины или тунец, в неделю должны помочь.Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.

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