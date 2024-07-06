Диетолог Кабанов: свежевыжатый апельсиновый сок приводит к обострению заболеваний ЖКТ

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сок

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, что пить натощак свежевыжатый апельсиновый сок, несмотря на всю его полезность, — плохая идея.

— Такой сок слишком концентрированный и кислый (…). Употреблять его натощак — плохая идея. Могут обостриться хронические заболевания ЖКТ, повышается кислотность желудка, — отметил медик.

Фрукты очень полезны для микробиома, но целиком, с клетчаткой, которая стабилизирует фруктозу.

Употребление свежевыжатого сока приводит к скачкам уровня сахара в крови, что повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Для пациентов, уже имеющих сахарный диабет, сок должен быть под запретом. 

Без клетчатки фруктоза усваивается моментально, предупредил медик.

Опасность свежевыжатых соков:
  • Отсутствие пищевых волокон. В свежевыжатых соках отсутствуют клетчатка, необходимая для здоровья кишечника.
  • Высокое содержание сахара. Фруктоза, содержащаяся в свежевыжатых соках, может привести к диабету и ожирению.
  • Разрушение витаминов. Многие витамины разрушаются под воздействием воздуха, перепада температур и длительного хранения.
  • Эрозия зубной эмали. Пищевые кислоты, содержащиеся во фруктах, могут вызвать кариес.
  • Раздражение слизистой ЖКТ. Фруктовые кислоты и натуральный сахар могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отмечал, что апельсины и их сок кажутся одинаково полезными. Но  исследования показали, что "полезность исходит от самого фрукта, а вредность от его сока. Особенно это актуально для людей старше 40 лет, страдающих хроническими заболеваниями, ожирением, метаболическим синдромом. Употребление сока ускоряет процессы старения организма".

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