Диетолог Кабанов: свежевыжатый апельсиновый сок приводит к обострению заболеваний ЖКТ

Отсутствие пищевых волокон. В свежевыжатых соках отсутствуют клетчатка, необходимая для здоровья кишечника.

Высокое содержание сахара. Фруктоза, содержащаяся в свежевыжатых соках, может привести к диабету и ожирению.

Разрушение витаминов. Многие витамины разрушаются под воздействием воздуха, перепада температур и длительного хранения.

Эрозия зубной эмали. Пищевые кислоты, содержащиеся во фруктах, могут вызвать кариес.

Раздражение слизистой ЖКТ. Фруктовые кислоты и натуральный сахар могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

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