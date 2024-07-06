Диетолог Кабанов: свежевыжатый апельсиновый сок приводит к обострению заболеваний ЖКТ
Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, что пить натощак свежевыжатый апельсиновый сок, несмотря на всю его полезность, — плохая идея.
— Такой сок слишком концентрированный и кислый (…). Употреблять его натощак — плохая идея. Могут обостриться хронические заболевания ЖКТ, повышается кислотность желудка, — отметил медик.
Фрукты очень полезны для микробиома, но целиком, с клетчаткой, которая стабилизирует фруктозу.
Употребление свежевыжатого сока приводит к скачкам уровня сахара в крови, что повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Для пациентов, уже имеющих сахарный диабет, сок должен быть под запретом.
Без клетчатки фруктоза усваивается моментально, предупредил медик.
Опасность свежевыжатых соков:
- Отсутствие пищевых волокон. В свежевыжатых соках отсутствуют клетчатка, необходимая для здоровья кишечника.
- Высокое содержание сахара. Фруктоза, содержащаяся в свежевыжатых соках, может привести к диабету и ожирению.
- Разрушение витаминов. Многие витамины разрушаются под воздействием воздуха, перепада температур и длительного хранения.
- Эрозия зубной эмали. Пищевые кислоты, содержащиеся во фруктах, могут вызвать кариес.
- Раздражение слизистой ЖКТ. Фруктовые кислоты и натуральный сахар могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
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