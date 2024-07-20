Ещё в одной стране объявили вспышку смертельно опасной болезни — листериоза. Что ели заразившиеся перед смертью?
В США вслед за Канадой объявили вспышку листериоза. Минимум два человека погибли, почти три десятка госпитализированы.
Как сообщили в Центре по контролю за заболеваниями, умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Власти занимаются расследованием причин вспышки.
Уже известно, что многие заболевшие ели мясные и колбасные изделия, купленные в магазинах.
Ранее о вспышке листериоза объявили власти Канады. Там тоже умерли два человека. Утверждалось, что заразившиеся пили прохладительные напитки растительного происхождения.
Листериоз — инфекционное заболевание, вызванное бактерией Listeria monocytogenes.
Передача и симптомы.
Листериоз может передаваться через употребление зараженных продуктов питания, таких как непастеризованные молочные продукты, сыры, мясо и морепродукты. У большинства листериоз протекает без симптомов или с легкими симптомами, такими как лихорадка, мышечные боли и головная боль.
Однако у беременных, новорожденных, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой листериоз может вызывать более серьезные проблемы, вплоть до летального исхода.
Листериоз спосбен привести к различным осложнениям, включая менингит (воспаление оболочек мозга), сепсис (тяжелое инфекционное состояние) и проблемы с плодом у беременных женщин, такие как преждевременные роды или мертворождение.
Профилактика листериоза:
- употребление только пастеризованных молочных продуктов
- гигиена при приготовлении пищи,
- правильное хранение продуктов
- избегание сырой пищи.
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