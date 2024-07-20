Ещё в одной стране объявили вспышку смертельно опасной болезни — листериоза. Что ели заразившиеся перед смертью?

употребление только пастеризованных молочных продуктов

гигиена при приготовлении пищи,

правильное хранение продуктов

избегание сырой пищи.

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