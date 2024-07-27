В Петербурге женщина без яичников смогла родить второго ребенка

О том, что в Петербурге имевшая врожденную аномалию женщина без яичников смогла родить второго ребенка, сообщила пресс-служба городского роддома №10 (именно там врачи помогли появиться на свет малышу). Мальчик родился на сроке 38 недель в результате проведенного кесарева сечения. Его брат тоже родился в этом роддоме в 2020 году на сроке 36 недель.Сообщается что ставшая мамой женщина по имени Екатерина попала под наблюдение врачей в 16-летнем возрасте. У девушки была диагностирована первичная аменорея – отсутствие менструации. Обследование показало, что у пациентки имеется аплазия яичников, их врожденное отсутствие. С этим диагнозом женщина может быть обречена на бесплодие, но Екатерина страстно мечтала о материнстве. Она не только наблюдалась у врачей, но и получала специальную терапию. Акушер-гинеколог Евгений Михайлин, комментируя этот случай, отметил, что возможность деторождения у пациентки с подобным диагнозом во многом стала осуществимой благодаря профессионализму медиков, которые работали с ней все годы после постановки диагноза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщины практически повсеместно живут дольше мужчин

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