В России впервые женщина с муковисцидозом смогла забеременеть и родить здорового ребенка

По данным пресс-службы областного Минздрава, у свердловчанки, которая первой с таким диагнозом в России смогла забеременеть, выносить и родить здорового малыша, недуг был выявлен в возрасте 6 лет. Муковисцидоз (кистозный фиброз) – это генетическое заболевание, при котором нарушается работа желез внешней секреции. Больше всего при патологии страдает дыхательная и пищеварительная системы. Наибольшую опасность при муковисцидозе представляют его последствия – например, это могут быть дыхательная недостаточность и цирроз печени.Жительница Свердловской области до совершеннолетия находилась под наблюдением в областной детской больнице (ОДКБ). Говоря о муковисцидозе, пульмонолог больницы Ольга Беглянина отметила, что на сегодняшний день он считается неизлечимым: нет лекарств, которые могли бы исправить вызывающую его «поломку» гена. В то же время врач констатировала, что таргетная терапия позволяет устранять последствия патологии, которая еще не так давно воспринималась как смертный приговор из-за своей способности сокращать жизнь.Пациентка стала принимать её два года назад. Такая терапия позволяет при данном заболевании поддерживать качество жизни, но для женщин, проходящих лечение, к минимуму сводится возможность забеременеть. В каком-то смысле состоявшаяся беременность новоиспеченной мамы стала чудом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что россиянка из Люберец впервые родила ребенка в 51 год

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