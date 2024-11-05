Врачи помогли россиянке с огромным выросшим в носу камнем

В Татарстане врачи помогли женщине с огромным выросшим в носу камнем. Она обратилась за медицинской помощью с жалобами на постоянную заложенность носа и другие неприятные симптомы. Дальнейшее обследование показало, что у пациентки имеется редко встречающееся нарушение – ринолит или камень, сформировавшийся в носовой полости. В этом случае образование оказалось очень крупным. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, причиной патологии стало инородное тело, проникшее в нос еще когда россиянка была ребенком. В носу оно находилось около 30 лет.Камень мог образовываться на протяжении многих лет, – сказал о нем заведующий оториноларингологическим отделением Нижнекамской ЦРМБ Искандер Мубаракшин,Мубаракшин и его коллега, лор-врач Темурбек Худияров сочли, что помочь пациентке с огромным камнем в носу сможет только хирургическая операции. Образование грозило вызвать перфорацию носовой перегородки и спровоцировать сильное кровотечение. Во время процедуры специалисты смогли извлечь ринолит, предаврительно раздробив его на фрагменты.Врачи назвали этот случай редким. Обычно ринолиты обнаруживают у детей, но как правило речь идет об укоренившихся в их носах мелких предметах и крайне небольших образованиях. Настолько крупный и просуществовавший в носу длительное время камень – отклонение из разряда незаурядных.Прооперированная пациентка сейчас находится дома и чувствует себя хорошо. Она будет амбулаторно наблюдаться у лор-врачей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что корки или болячки в носу могут быть признаком опасных проблем , включая рак.

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