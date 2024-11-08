Россиянин пожаловался врачам на опухоль, ставшую огромной в процессе самолечения

«Результат самолечения непредсказуем. На фото – случай из нашей практики: самолечение пациента привело к резкому росту опухоли», - сообщили представители республиканского онкодиспансера в подписи, сопровождающей снимок.

Бурятские медики из республиканского онкологического диспансера в Улан-Удэ поделились историей пациента, обратившегося к ним с необычайно крупным образованием на шее. Мужчина пожаловался врачам на опухоль, ставшую огромной в процессе самолечения.Специалисты опубликовали на странице больницы в соцсети фотографию гигантской опухоли. Они надеются, что этот снимок побудит россиян своевременно обращаться за лечением к врачам, не занимаясь самодеятельной терапией.Как пишет «МК в Бурятии», самостоятельно лечивший свою опухоль россиянин видел, что она начала увеличиваться. Но мужчина не испытывал тяжелых симптомов и боли, поэтому медлил записываться на прием к врачам. Он сделал это только когда рост образования на шее резко ускорился, – серьезно увеличившись в размере, оно стало мешать ему нормально дышать.Комментируя этот случай, медики призвали россиян проходить диспансеризацию. Профилактические обследования являются наиболее эффективным на сегодня способом обнаружить имеющиеся опухоли на ранних стадиях развития, когда их лечение оказывается наиболее успешным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть последствия бои в горле

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