Жительница Рязани узнала о беременности только во время родов
У жительницы Рязани внезапно начались роды, и только после этого она узнала, что была беременна.
О том, что жительница Рязани узнала о своей беременности только во время родов, рассказали медики Рязанской областной клинической больницы. Молодая женщина стала их пациенткой, ее историей специалисты клиники поделились на официальной странице ВКонтакте. 19-летнюю девушку привезла «Скорая». Она жаловалась на острую внезапно возникшую боль.
Предварительным диагнозом пациентки стал «Острый живот». По ее словам, живот стал болеть неожиданно на фоне полного благополучия. Девушка была напугана: она сказала, что никогда не испытывала подобной боли.
После проведенных анализов и осмотра в приемном покое врачам стало понятно, что у рязанки начались роды. Для нее самой это стало полной неожиданностью. К роженице была оперативно вызвана спецбригада, будущую маму быстро доставили в Перинатальный центр, и там на свет появился доношенный здоровый мальчик.
Может ли женщина не знать о своей беременности? Да, может. Врачи не исключают такого. Акушер-гинеколог Виктория Фисюк констатировала в комментарии «Известиям», что случаи скрытой беременности действительно встречается. У женщин с такой беременностью могут возникать кровянистые выделения, которые принимаются за менструацию. Кроме того, это может происходить при имеющейся большой жировой прослойке – полные женщины могут не ощущать шевеления ребенка.
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