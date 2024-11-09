Жительница Рязани узнала о беременности только во время родов

О том, что жительница Рязани узнала о своей беременности только во время родов, рассказали медики Рязанской областной клинической больницы. Молодая женщина стала их пациенткой, ее историей специалисты клиники поделились на официальной странице ВКонтакте. 19-летнюю девушку привезла «Скорая». Она жаловалась на острую внезапно возникшую боль.Предварительным диагнозом пациентки стал «Острый живот». По ее словам, живот стал болеть неожиданно на фоне полного благополучия. Девушка была напугана: она сказала, что никогда не испытывала подобной боли.После проведенных анализов и осмотра в приемном покое врачам стало понятно, что у рязанки начались роды. Для нее самой это стало полной неожиданностью. К роженице была оперативно вызвана спецбригада, будущую маму быстро доставили в Перинатальный центр, и там на свет появился доношенный здоровый мальчик.Да, может. Врачи не исключают такого. Акушер-гинеколог Виктория Фисюк констатировала в комментарии «Известиям», что случаи скрытой беременности действительно встречается. У женщин с такой беременностью могут возникать кровянистые выделения, которые принимаются за менструацию. Кроме того, это может происходить при имеющейся большой жировой прослойке – полные женщины могут не ощущать шевеления ребенка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут возникать на ранней стадии простатита у мужчин.

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