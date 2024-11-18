Ребенок с зубами появился на свет в одном из роддомов Московской области

«Малыш родился здоровым и просто немного опередил сверстников. В семье есть старший ребенок, он родился как и большинство детей без прорезавшихся зубов», - сообщила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.

О том, что в Королевском роддоме на свет появился зубастый младенец, сообщило Министерство здравоохранения Московской области. При осмотре новорожденного (им оказался мальчик) врачи обнаружили, что у малыша во рту присутствуют два нижних резца.Медики рассказали, что младенец родился с образцовыми параметрами: рост – 50 см, вес – 3,2 кг. Роды были естественными, беременность мамы протекала без каких-либо проблем.Специалист добавила, что зубы, имеющиеся у детей уже при рождении, – не аномалия, а особенность. Такие случаи время от времени происходят, хотя большинство младенцев начинают обзаводиться зубами только в возрасте около полугода.Причины неонатального прорезывания зубов (так называется факт рождения детей с зубами) до конца не изучены. Такие неонатальные зубы у младенцев могут быть как патологией, так и нормой – каждый случай является индивидуальным. Предположительно на это могут влиять такие факторы как несбалансированное питание женщины во время беременности, инфекционные заболевания матери; воздействие некоторых химикатов, различные врожденные синдромы и заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в Рязани молодая женщина узнала, что была беременна только когда у нее начались роды

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