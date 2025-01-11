Юрист Раева: в частной клинике можно бесплатно сделать МРТ

79 Фото: https://unsplash.com/photos/person-in-blue-denim-jeans-lying-on-bed-f2aDTqfnqfE
МРТ

Юрист Светлана Раева рассказала о возможности бесплатно сделать МРТ в частной клинике.

МРТ (магнитно-резонансная томография) является сегодня одним из самых востребованных методов диагностики. Но возможность своевременно пройти такое исследование бесплатно есть не всегда.   В коммерческих учреждениях за проведение МРТ придется отдать несколько тысяч рублей.

Юрист Светлана Раева сообщила, что россияне могут получить эту услугу в частных клиниках бесплатно, предоставив полис ОМС. По ее словам, такую возможность нашим соотечественникам предоставляет Закон об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

«Если в поликлинике нет нужного оборудования или специалиста, то это можно получить в платной клинике. Но для этого врач должен написать вам направление по форме 057-у», - рассказала Раева в телеграм-канале.

Портал «Доктор Питер» напомнил, что МРТ входит в базовую программу обязательного медицинского страхования – любой россиянин с полисом ОМС может пройти такую томографию бесплатно при наличии показаний. Направление от врача сегодня является определяющим условием для выполнения диагностических процедур. Если оно отсутствует, то в проведении диагностики могут отказать даже в частном медучреждении, несмотря на готовность пациента заплатить за услугу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников указал на ненужность проведения МРТ при боли в спине. Известный медик заявил, что многие люди самостоятельно решаются на бессмысленные в их случае диагностические процедуры, что лишь способствует дополнительному стрессу и трате ресурсов. По мнению врача, МРТ как метод исследования часто не дает полезной для лечения информации. Он подчеркнул, что без специальных рекомендаций выполнять его противопоказано.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
УЗИ щитовидной железы – бесплатно в Москве
С полисом ОМС будут бесплатно обслуживать в коммерческих клиниках
Эксперт рассказала, можно ли употреблять подгнившие яблоки
Теги : МРТ, диагностика болезней, Светлана Раева
Врач Корнеева: работать за компьютером и смотреть телевизор лучше стоя
Юрист Раева: в частной клинике можно бесплатно сделать МРТ
Гастроэнтеролог Халиль: для поддержания функции печени полезно есть нежирные молочные продукты