Юрист Раева: в частной клинике можно бесплатно сделать МРТ

«Если в поликлинике нет нужного оборудования или специалиста, то это можно получить в платной клинике. Но для этого врач должен написать вам направление по форме 057-у», - рассказала Раева в телеграм-канале.

МРТ (магнитно-резонансная томография) является сегодня одним из самых востребованных методов диагностики. Но возможность своевременно пройти такое исследование бесплатно есть не всегда. В коммерческих учреждениях за проведение МРТ придется отдать несколько тысяч рублей.Юрист Светлана Раева сообщила, что россияне могут получить эту услугу в частных клиниках бесплатно, предоставив полис ОМС. По ее словам, такую возможность нашим соотечественникам предоставляет Закон об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ.Портал «Доктор Питер» напомнил , что МРТ входит в базовую программу обязательного медицинского страхования – любой россиянин с полисом ОМС может пройти такую томографию бесплатно при наличии показаний. Направление от врача сегодня является определяющим условием для выполнения диагностических процедур. Если оно отсутствует, то в проведении диагностики могут отказать даже в частном медучреждении, несмотря на готовность пациента заплатить за услугу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников указал на ненужность проведения МРТ при боли в спине. Известный медик заявил , что многие люди самостоятельно решаются на бессмысленные в их случае диагностические процедуры, что лишь способствует дополнительному стрессу и трате ресурсов. По мнению врача, МРТ как метод исследования часто не дает полезной для лечения информации. Он подчеркнул, что без специальных рекомендаций выполнять его противопоказано.

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