Среди россиян резко вырос спрос на капельницы от похмелья. Чем они опасны?

«В начале января количество запросов на «капельницы от похмелья» достигло рекорда по сравнению с предыдущими месяцами», - информируют источники.

По данным Life.ru и других изданий, среди россиян в два раза вырос спрос на капельницы от похмелья. Сообщается, что после новогодних праздников многие люди рассчитывают на витаминные капельницы как на средство быстрого восстановления.Этот резко выросший спрос на капельницы объясняется тем, что люди стремятся быстро вернуться в рабочий ритм. Врач Казанцев подтвердил в своем комментарии, что выездная наркология сейчас набирает популярность среди россиян. Но данная процедура должна выполняться исключительно компетентным медработником, подчеркнул он. Объясняя, чем опасны капельницы от похмелья, Казанцев обратил внимание, что последствия неправильного применения препаратов могут быть очень тяжелыми, в их числе он назвал кому и смерть.Врач подчеркнул, что если человек употребляет алкоголь длительное время, то капельницей ему уже не помочь, необходимо более серьезное профессиональное лечение и грамотные действия по выводу из запоя. По словам Казанцева, при длительном запое нужна госпитализация, поскольку долгий прием алкоголя может вызвать остановку сердца.До этого терапевт Марат Фаррахов предупредил россиян, что нельзя ставить дома капельницы, исходя лишь из собственных соображений о том, как нужно лечиться или укреплять здоровье. Проводить такую процедуру следует строго по назначению врача. Он заметил, что опасным эффектом капельницы может стать резкое увеличение количества жидкости, что грозит сердечными перегрузками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Юрий Сезин рассказал об опасном воздействии алкоголя, употребляемого в затяжные праздничные выходные дни. Он заявил, что последствием продолжительного употребления спиртных напитков могут стать нарушения сердечного ритма и другие проблемы с сердцем.

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