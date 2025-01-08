Врач Сезин: постоянный прием алкоголя в праздники ведет к опасной кардиомиопатии

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бокал вина

Врач психиатр-нарколог Сезин предупредил о проблемах с сердцем из-за употребления спиртных напитков в период долгих новогодних выходных.

Орловский врач Юрий Сезин рассказал об опасном воздействии алкоголя, употребляемого в затяжные праздничные выходные дни. Как сообщается на странице регионального депздрава, медик констатировал, что чрезмерное употребление спиртных напитков в этот период может вести к появлению синдрома праздничного сердца. Данный синдром подразумевает возникновение нарушений сердечного ритма, спровоцированное приемом алкоголя. При этом могут появляться боль или давление в груди,  одышка, поделился Сезин.

Врач обратил внимание, что постоянный прием алкоголя в длительные праздники ведет к опасной кардиомиопатии.

«Долговременное злоупотребление алкоголем может привести к развитию алкогольной кардиомиопатии, которая вызывает поражение сердечной мышцы и может привести к остановке сердца», - предостерег нарколог.

До этого врач-дерматолог Наталья Михайлова сообщила в интервью, что у многих людей повышенной чувствительностью к алкоголю отличается кожа: его прием вызывает обострение хронических проблем с кожей и  появление дискомфортных, аллергических симптомов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление алкоголя может стать провокатором психических нарушений, включая обострение имеющейся шизофрении и различных неврозов.

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Юрий Сезин
Юрий Сезин
Здоровье
врач психиатр-нарколог Орловского наркодиспансера
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Теги : употребление алкоголя, проблемы с сердцем, Юрий Сезин
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