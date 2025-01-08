Врач Сезин: постоянный прием алкоголя в праздники ведет к опасной кардиомиопатии

«Долговременное злоупотребление алкоголем может привести к развитию алкогольной кардиомиопатии, которая вызывает поражение сердечной мышцы и может привести к остановке сердца», - предостерег нарколог.

Орловский врач Юрий Сезин рассказал об опасном воздействии алкоголя, употребляемого в затяжные праздничные выходные дни. Как сообщается на странице регионального депздрава, медик констатировал, что чрезмерное употребление спиртных напитков в этот период может вести к появлению синдрома праздничного сердца. Данный синдром подразумевает возникновение нарушений сердечного ритма, спровоцированное приемом алкоголя. При этом могут появляться боль или давление в груди, одышка, поделился Сезин.Врач обратил внимание, что постоянный прием алкоголя в длительные праздники ведет к опасной кардиомиопатии.До этого врач-дерматолог Наталья Михайлова сообщила в интервью, что у многих людей повышенной чувствительностью к алкоголю отличается кожа: его прием вызывает обострение хронических проблем с кожей и появление дискомфортных, аллергических симптомов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление алкоголя может стать провокатором психических нарушений , включая обострение имеющейся шизофрении и различных неврозов.

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