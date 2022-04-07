Чем опасны в быту уколы и капельницы: объясняет терапевт Фаррахов
По мнению терапевта, внутривенные капельницы и внутримышечные препараты являются одним из худших видов домашнего лечения.
Терапевт Марат Фаррахов поделился пояснениями по поводу неуместности и опасности таких терапевтических методов, как уколы и капельницы, в домашних условиях.
«В некоторых случаях таблетки действуют гораздо эффективнее уколов. Ни одна капельница не сможет уменьшить количество холестериновых бляшек в сосудах или стабилизировать артериальное давление», - заметил врач.
Говоря об опасных последствиях уколов, Фаррахов уточнил, что результатом процедуры может стать заражение инфекцией. Также подобное лечение чревато тем, что человек может пострадать от образования абсцессов, шишек, удалить которые можно будет только инвазивно, у хирургов.
В свою очередь, опасным эффектом капельниц является резкое увеличение количества жидкости, что грозит сердечными перегрузками. Доктор Фаррахов призвал россиян не «ставить» капельниц, исходя из собственных соображений о том, как нужно лечиться или укреплять здоровье.
«Капельницы пожилым людям, людям с нарушением функции почек, сильными отеками назначать следует только по строгим показаниям», - подчеркнул терапевт.
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Марат Фаррахов
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врач-терапевт
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