Чем опасны в быту уколы и капельницы: объясняет терапевт Фаррахов

«В некоторых случаях таблетки действуют гораздо эффективнее уколов. Ни одна капельница не сможет уменьшить количество холестериновых бляшек в сосудах или стабилизировать артериальное давление», - заметил врач.

«Капельницы пожилым людям, людям с нарушением функции почек, сильными отеками назначать следует только по строгим показаниям», - подчеркнул терапевт.