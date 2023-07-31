Онколог Воробьев назвал 7 симптомов рака поджелудочной железы — ранняя диагностика жизненно важна

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Онколог Воробьев назвал 7 симптомов рака поджелудочной железы — ранняя диагностика жизненно важна


В некоторых случаях болезнь вообще не проявляет симптомов, что означает, что диагноз может быть поставлен слишком поздно для лечения.


Хотя это заболевание является 10-м наиболее распространенным типом рака, оно является пятым по смертности. Он также имеет низкие показатели выживаемости: всего пять процентов пациентов выживают в течение 10 лет или дольше.

Это принесло ему репутацию «тихого убийцы», а органы здравоохранения предупреждают, что болезнь может быть диагностирована слишком поздно.

«Одна из причин плохой перспективы рака поджелудочной железы заключается в том, что он часто диагностируется поздно. Только около 10 из 100 человек (около 10 процентов) могут пройти операцию по удалению рака поджелудочной железы, что дает наилучшие шансы на излечение», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Онколог назвал семь основных симптомов, на которые следует обратить внимание:
  • Желтуха (белки глаз или кожа желтеют)
  • Темная моча
  • Бледный кал
  • Потеря аппетита
  • Непреднамеренная потеря веса
  • Усталость
  • Высокая температура или чувство жара или озноб.
"В некоторых случаях это также может вызывать боль в верхней части живота и спине. Это может усиливаться, когда вы едите или лежите, и улучшается, когда вы наклоняетесь вперед".



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Болезнь также может вызывать проблемы, влияющие на пищеварение:
  • Диарея или запор или другие изменения в стуле
  • Симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота.
Эти симптомы могут быть вызваны чем-то другим, например, синдромом раздраженного кишечника, но вам все равно следует поговорить с врачом общей практики, чтобы убедиться в этом.


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