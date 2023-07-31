Онколог Воробьев назвал 7 симптомов рака поджелудочной железы — ранняя диагностика жизненно важна

«Одна из причин плохой перспективы рака поджелудочной железы заключается в том, что он часто диагностируется поздно. Только около 10 из 100 человек (около 10 процентов) могут пройти операцию по удалению рака поджелудочной железы, что дает наилучшие шансы на излечение», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Желтуха (белки глаз или кожа желтеют)

Темная моча

Бледный кал

Потеря аппетита

Непреднамеренная потеря веса

Усталость

Высокая температура или чувство жара или озноб.

"В некоторых случаях это также может вызывать боль в верхней части живота и спине. Это может усиливаться, когда вы едите или лежите, и улучшается, когда вы наклоняетесь вперед".

Диарея или запор или другие изменения в стуле

Симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота.

Хотя это заболевание является 10-м наиболее распространенным типом рака, оно является пятым по смертности. Он также имеет низкие показатели выживаемости: всего пять процентов пациентов выживают в течение 10 лет или дольше.Это принесло ему репутацию «тихого убийцы», а органы здравоохранения предупреждают, что болезнь может быть диагностирована слишком поздно.Эти симптомы могут быть вызваны чем-то другим, например, синдромом раздраженного кишечника, но вам все равно следует поговорить с врачом общей практики, чтобы убедиться в этом.Ранее МедикФорум писал о пользе сливы.

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