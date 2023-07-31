Онколог Воробьев: первый симптом рака яичка, который появиться у некоторых мужчин

"У некоторых мужчин первым симптомом рака яичка может быть острая боль в яичке или мошонке. Однако это может проявляться не у всех, поскольку рак яичка «обычно не вызывает боли», поэтому вы должны знать обо всех основных симптомах. Шишка или припухлость в части одного яичка является наиболее распространенным симптомом рака яичка", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Некоторые мужчины обычно имеют яички разного размера. Но обратитесь к врачу, если размер изменится или вы заметите необычную разницу в размерах между одним яичком и другим».

Боль в спине

Боли внизу живота

Кашель

Затрудненное дыхание

Затруднение глотания

Припухлость в груди.

Когда появились симптомы, когда они возникают и как часто возникают симптомы

Если что-либо улучшает или ухудшает симптомы

Если у вас есть семейная история рака.

Шишка может быть размером с горошину, но если это не раковое поражение, это может быть безвредная киста. Врач может провести трансиллюминацию, которая определяет, киста это или рак.Если это безвредно, трансиллюминационный тест приведет к тому, что свет будет виден через кисту, тогда как свет не будет виден через рак.Рак яичка также может привести к утяжелению мошонки, которая может казаться более твердой или твердой, чем обычно.Такие симптомы могут свидетельствовать о том, что рак распространился на лимфатические узлы в организме.Сообщите своему врачу, если вы обеспокоены тем, что у вас может быть рак.Если в яичках обнаружено раковое поражение, то лечение будет зависеть от локализации поражения, вашего общего состояния здоровья и типа рака яичка.Ранее МедикФорум писал о пользе сливы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.