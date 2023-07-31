Онколог Воробьев: первый симптом рака яичка, который появиться у некоторых мужчин

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Онколог Воробьев: первый симптом рака яичка, который появиться у некоторых мужчин


Распознавая симптомы раньше, можно найти лечение, которое увеличивает выживаемость.


"У некоторых мужчин первым симптомом рака яичка может быть острая боль в яичке или мошонке. Однако это может проявляться не у всех, поскольку рак яичка «обычно не вызывает боли», поэтому вы должны знать обо всех основных симптомах. Шишка или припухлость в части одного яичка является наиболее распространенным симптомом рака яичка", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Шишка может быть размером с горошину, но если это не раковое поражение, это может быть безвредная киста. Врач может провести трансиллюминацию, которая определяет, киста это или рак.

Если это безвредно, трансиллюминационный тест приведет к тому, что свет будет виден через кисту, тогда как свет не будет виден через рак.

«Некоторые мужчины обычно имеют яички разного размера. Но обратитесь к врачу, если размер изменится или вы заметите необычную разницу в размерах между одним яичком и другим».

Рак яичка также может привести к утяжелению мошонки, которая может казаться более твердой или твердой, чем обычно.


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Менее распространенные симптомы состояния могут включать:
  • Боль в спине
  • Боли внизу живота
  • Кашель
  • Затрудненное дыхание
  • Затруднение глотания
  • Припухлость в груди.
Такие симптомы могут свидетельствовать о том, что рак распространился на лимфатические узлы в организме.

Чтобы получить максимальную отдачу от визита к врачу, может быть полезно записать следующее:
  • Когда появились симптомы, когда они возникают и как часто возникают симптомы
  • Если что-либо улучшает или ухудшает симптомы
  • Если у вас есть семейная история рака.
Сообщите своему врачу, если вы обеспокоены тем, что у вас может быть рак.


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Если в яичках обнаружено раковое поражение, то лечение будет зависеть от локализации поражения, вашего общего состояния здоровья и типа рака яичка.


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