Онколог Воробьев: первый симптом рака яичка, который появиться у некоторых мужчин
Распознавая симптомы раньше, можно найти лечение, которое увеличивает выживаемость.
"У некоторых мужчин первым симптомом рака яичка может быть острая боль в яичке или мошонке. Однако это может проявляться не у всех, поскольку рак яичка «обычно не вызывает боли», поэтому вы должны знать обо всех основных симптомах. Шишка или припухлость в части одного яичка является наиболее распространенным симптомом рака яичка", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Шишка может быть размером с горошину, но если это не раковое поражение, это может быть безвредная киста. Врач может провести трансиллюминацию, которая определяет, киста это или рак.
Если это безвредно, трансиллюминационный тест приведет к тому, что свет будет виден через кисту, тогда как свет не будет виден через рак.
«Некоторые мужчины обычно имеют яички разного размера. Но обратитесь к врачу, если размер изменится или вы заметите необычную разницу в размерах между одним яичком и другим».
Рак яичка также может привести к утяжелению мошонки, которая может казаться более твердой или твердой, чем обычно.
Менее распространенные симптомы состояния могут включать:
- Боль в спине
- Боли внизу живота
- Кашель
- Затрудненное дыхание
- Затруднение глотания
- Припухлость в груди.
Чтобы получить максимальную отдачу от визита к врачу, может быть полезно записать следующее:
- Когда появились симптомы, когда они возникают и как часто возникают симптомы
- Если что-либо улучшает или ухудшает симптомы
- Если у вас есть семейная история рака.
Если в яичках обнаружено раковое поражение, то лечение будет зависеть от локализации поражения, вашего общего состояния здоровья и типа рака яичка.
Ранее МедикФорум писал о пользе сливы.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий