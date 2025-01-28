Московские хирурги удалили 5-летнему мальчику лишние пальцы. Почему возникает полидактилия?

Врачи успешно удалили страдавшему полидактилией мальчику лишние пальцы, об этом «Москве 24».сообщила пресс-служба Депздрава столицы. Уникальная операция была проведена в отделении микрохирургии. Хирурги избавили ребенка от ненужных пальцев и сформировали ему новый большой палец, сделав это с большой точностью. По их словам, правая кисть мальчика будет совершенно нормально функционировать. Примерно через четыре месяца Миша сможет так же активно пользоваться этой рукой в своей повседневной жизни, как и раньше. Сейчас он проходит реабилитацию.В Депздраве отметили, что медики проявили высокий профессионализм.Теперь команда больницы планирует через полгода провести аналогичную операцию для левой руки ребенка.Это отклонение, при котором на кистях или стопах появляются лишние пальцы (могут быть нормально развитыми или иметь вид рудиментарных придатков). Нередко при полидактилии наблюдаются другие врожденные аномалии костно-суставных структур, то есть, она бывает самостоятельным заболеванием и частью какого-либо синдрома. Часто при полидактилии ребенок бывает в остальном абсолютно здоровым, и после проведенного хирургами вмешательства об аномалии быстро забывают.Ее возникновение ученые связывают с генетическими факторами. Полидактилия может возникать спорадически (без проявлений в семье раньше) или быть наследственной. Также среди возможных причин указываются сложные хромосомные нарушения и негативное влияние внешних факторов на плод в период эмбрионального развития. Например, таким фактором может оказаться инфекция, перенесенная будущей матерью, или воздействие отдельных химикатов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в одном из роддомов Московской области на свет появился ребенок с зубами

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