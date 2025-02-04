Онколог назвал прививку, которая защищает от рака

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вакцина

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн: в России сегодня разрабатываются прививки, помогающие победить рак.

Онколог Каприн назвал прививку, которая защищает от рака. В частности, таковой является вакцина от гепатита В, об этом врач сообщил в разговоре с kp.ru. Медик отметил, что научное сообщество не имеет доказательств о заразности рака, но известно, что риск роста опухолей существенно увеличивается при инфекциях, вызванных гепатитами В и С, а также определенными типами вируса папилломы человека.

«Мы переживаем за передачу таких инфекций, как вирусные гепатиты В и С: если их вовремя не обнаружить и не лечить, осложнением может стать рак печени. Беспокоимся за распространение вирусов папилломы человека, ВПЧ, из-за которых растет заболеваемость раком шейки матки у женщин и раком ротоглотки у мужчин», - рассказал главный онколог.

Каприн отметил, что в России сейчас разрабатываются нескольких онковакцин: в частности, одной из таких вакцин является «Энтеромикс» – препарат, предназначенный для точечного уничтожения опухолевых клеток. По словам эксперта, в текущем году должны начаться клинические испытания  вакцины. В целом, отметил он, российская онкологическая служба располагает передовыми технологиями, и ее методы лечения рака соответствуют международным стандартам. Также в стране создаются инновационные отечественные препараты, а в области ядерной и радионуклидной медицины Россия занимает одно из ведущих мест в мире.

Дополнительно онколог прокомментировал влияние стрессов на развитие рака. Каприн заявил: доказать связь переживании и злокачественных опухолей  с научной точки зрения крайне сложно. Он пояснил, что очень трудно отделить воздействие непосредственно стресса от воздействия других факторов, присутствующих в жизни людей, на появление рака.

Что действительно является фактором риска – это курение, подчеркнул онколог.

«Употребление табака в любом виде повышает угрозу развития около трех десятков видов рака, включая опухоли пищевода, гортани, рак мочевого пузыря и многие другие», - сказал Андрей Каприн.

Ранее портал MedikForum.ru писал, что некоторые болезни – если их не лечить – могут перетекать в рак практически бессимптомно, об этом предупредила онколог Алина Рассолова.

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Андрей Каприн
Андрей Каприн
Медицина
главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН
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Теги : вакцина от рака, лечение рака, Андрей Каприн
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