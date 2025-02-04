Онколог назвал прививку, которая защищает от рака

«Мы переживаем за передачу таких инфекций, как вирусные гепатиты В и С: если их вовремя не обнаружить и не лечить, осложнением может стать рак печени. Беспокоимся за распространение вирусов папилломы человека, ВПЧ, из-за которых растет заболеваемость раком шейки матки у женщин и раком ротоглотки у мужчин», - рассказал главный онколог.

«Употребление табака в любом виде повышает угрозу развития около трех десятков видов рака, включая опухоли пищевода, гортани, рак мочевого пузыря и многие другие», - сказал Андрей Каприн.

Онколог Каприн назвал прививку, которая защищает от рака. В частности, таковой является вакцина от гепатита В, об этом врач сообщил в разговоре с kp.ru. Медик отметил, что научное сообщество не имеет доказательств о заразности рака, но известно, что риск роста опухолей существенно увеличивается при инфекциях, вызванных гепатитами В и С, а также определенными типами вируса папилломы человека.Каприн отметил, что в России сейчас разрабатываются нескольких онковакцин: в частности, одной из таких вакцин является «Энтеромикс» – препарат, предназначенный для точечного уничтожения опухолевых клеток. По словам эксперта, в текущем году должны начаться клинические испытания вакцины. В целом, отметил он, российская онкологическая служба располагает передовыми технологиями, и ее методы лечения рака соответствуют международным стандартам. Также в стране создаются инновационные отечественные препараты, а в области ядерной и радионуклидной медицины Россия занимает одно из ведущих мест в мире.Дополнительно онколог прокомментировал влияние стрессов на развитие рака. Каприн заявил: доказать связь переживании и злокачественных опухолей с научной точки зрения крайне сложно. Он пояснил, что очень трудно отделить воздействие непосредственно стресса от воздействия других факторов, присутствующих в жизни людей, на появление рака.Что действительно является фактором риска – это курение, подчеркнул онколог.Ранее портал MedikForum.ru писал, что некоторые болезни – если их не лечить – могут перетекать в рак практически бессимптомно, об этом предупредила онколог Алина Рассолова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.