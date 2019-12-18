Обнаружены клетки, вызывающие БАС
В деле разработки новых методов лечения бокового амиотрофического склероза совершён настоящий прорыв. Учёные определили клетки, которые провоцируют это безжалостное расстройство, убивающее большинство своих жертв за считанные годы.
Лечение бокового амиотрофического склероза стало более реальным после того, как учёные обнаружили клетки, отвечающие за этот коварный недуг. БАС нарушает передачу сигналов через клетки двигательных нейронов (мотонейронов) в мозге и позвоночнике, что приводит человека к потере контроля над собственным телом. Контроль над двигательными нейронами важен для мышечной активности, а когда они повреждаются и расщепляются, то у человека исчезает возможность двигаться и даже говорить. И вот теперь исследователи обнаружили, что еще одна разновидность клеток мозга, которую считали абсолютно безвредной, может играть важную роль в развитии болезни.
Тесты на клетках из кожи пациентов с БАС продемонстрировали, что глиальные клетки способны повреждать двигательные нейроны. Исследователи из Университета Сент-Эндрюс полагают, что в обычных условиях глиальные клетки поддерживают нейроны в мозге и позвоночнике. Они проверили различные комбинации глиальных клеток и двигательных нейронов, выращенных вместе в лаборатории. Было установлено, что глиальные клетки от пациентов с БАС не дают двигательным нейронам здорового человека передавать электрические сигналы, необходимые для контроля мышц. Результаты исследования опубликованы журналом Glia.
«Любопытно, что негативное влияния глиальных клеток не даёт двигательным нейронам выполнять свою нормальную роль ещё даже до того, как эти нейроны проявляют признаки смерти, - говорит автор исследования профессор горит Гарет Майлс (Gareth Miles). - Нам удалось однозначно показать, что глиальные клетки играют ключевую роль при развитии этой опасной болезни. Мы надеемся, что эта новая информация будет положена в основу разработки так необходимого тысячам пациентов настоящего средства лечения бокового амиотрофического склероза». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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