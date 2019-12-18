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Искусственный интеллект предсказывает риск рака груди

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект способен превзойти ныне существующие модели в деле предсказания риска рака груди у женщин. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Стокгольме. 

Ученые из Швеции разработали модель риска на основе глубокой сети нейронов - это разновидность искусственного интеллекта, которая может добывать большие объемы информации из маммограмм. Результаты этого исследования опубликованы журналом Radiology. Модель была натренирована на маммограммах, сделанных в период с 2008 по 2012 годы, через которые прошли более 2 000 женщин в возрасте от 40 до 74 лет. У 278 впоследствии были диагностированы опухоли груди.

Глубокая сеть нейронов показала повышенный риск, связанный с раком груди, по сравнению с моделью оценки рисков на основе маммографической плотности, как показало исследование. Кроме того, количество ложноотрицательных диагнозов, при которых у женщин, не относящихся к группе высокого риска, впоследствии диагностировали рак груди, было ниже при новой модели, по сравнению с ныне существующей. Сегодня большая часть скрининговых программ по раку груди основывается на универсальном подходе для всех, который требуют проведение маммограмм с одинаковым временным интервалом, то есть ежегодно или каждые два года.

Более эффективный метод предсказания рисков сделает профилактические программы борьбы с опухолями груди гораздо более надежными, как полагает автор исследования радиолог Каролинского института Карин Дембрауэр (Karin Dembrower). Кроме того, методика на основе искусственного интеллекта также может постоянно улучшаться за счёт загрузки в неё более высококачественных данных. Сведения об этом публикует информационное агентство Xinhua. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : искусственный интеллект, рак груди

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