Арест министра здравоохранения стал самым значительным событием в жизни ростовчан
Эксперты выяснили, что больше всего затронуло чувства жителей Ростова-на-Дону в уходящем году.
Аналитики «Яндекса» проанализировали поисковые запросы горожан в интернете с 1 января по 1 декабря 2019 года. Им удалось выяснить, какие события вызвали самые мощные всплески интереса.
На первом месте рейтинга находятся Дельфийские игры, которые проходили в донской столице. Это всероссийские соревнования в области искусства. По количеству победителей в разных номинациях Ростовская область заняла первое место на играх.
Вторым по количеству запросов стал арест Татьяны Быковской. Министра здравоохранения РО задержали в конце ноября, а затем отправили под домашний арест. Чиновница исполняет меру пресечения в шикарном особняке своего супруга. Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского подозревают в содействии ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в выигрыше тендера на утилизацию медицинских отходов.
Третье место по привлечению внимания стал взрыв дома в Шахтах. ЧП произошло 14 января 2019 года. На улице Хабарова, 16 взорвался многоквартирный дом. Из завалов вытащили тела пяти человек. Следственный комитет назвал начальника службы и слесаря филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» виновными в трагедии.
Дальше в рейтинге Яндекса стоит арест замгубернатора Сергея Сидаша, которого задержали в мае 2018 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве «Ростов Арены». Сейчас Сергей Сидаш находится под домашним арестом.
Кроме того, ростовчан интересовал скандал после концерта группировки «Ленинград», прошедшего на «Ростов Арене» 13 сентября. На музыкантов пожаловались в полицию, так как те со сцены пели матерные песни. Однако Шнуров сумел доказать необходимость нецензурной лексики в своем творчестве.
Ростов так же на первом месте по России в своих запросах на спортивную тематику. Жители региона чаще искали информацию о матче «Ростов» — «Спартак».
Спустя неделю после ареста министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской глава региона решился прокомментировать скандальное событие. «С точки зрения законодательства, человек невиновен, пока его вина в преступлении не доказана в порядке, предусмотренном законом. Это, напомню, принцип презумпции невиновности. Все рабочие вопросы Татьяна Быковская на посту министра решает оперативно и результативно», - заявил Василий Голубев.
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