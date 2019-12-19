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ВОЗ: впервые за 20 лет количество курильщиков упало

Курение

Впервые за последние 20 лет количество курильщиков в мире сократилось. Это обнадеживающая информация содержится в отчёте Всемирной организации здравоохранения.

Число мужчин, употребляющих табачные изделия, снизилось впервые за последние 20 лет. 80% курильщиков на нашей планете - мужчины, они составляют более одного миллиарда из 1,34 млрд всех курильщиков в 2019 году. На долю курящих женщин приходится 235 млн человек. Однако отчёт, проанализировавший всю информацию с 2000 по 2018 годы, предположил, что число мужчин курильщиков в этом году сократилось впервые в истории. Если в 2018 году оно достигло своего пика в 1,093 млрд, как показывает статистика ВОЗ, то на основе ныне имеющейся информации можно сообщить, что в 2019 году их количество снизилось на 2 млн человек. Об этом пишет The Daily Mail.

В то же самое время общее количество курильщиков должно уменьшиться на 60 млн. При этом в отчет не включались цифры курильщиков до 2000 года. Новая статистика, по словам экспертов, является собой поворотный пункт в деле борьбы с табакокурением в мировых масштабах. Речь идет не только о сигаретах, но и об употребление табака в любых других его видах, включая бездымные продукты и трубки. На протяжении многих лет эксперты ВОЗ наблюдали стабильное увеличение количества мужчин, употребляющих смертоносные табачные продукты, и вот теперь наметился спад.

Ученые связывают его с более жесткими мерами, которые предпринимают правительства разных стран для борьбы с табакокурением. Табачные изделия каждый год убивают на нашей планете по 8 млн человек, из них 7 млн собственно курильщики, а ещё один миллион - жертвы пассивного курения, которые вынуждены дышать табачным дымом. Он содержит токсические химические вещества, включая ртуть, свинец, формальдегид и смолы, вызывающие самые разные виды опухолей, болезни сердца, инсульты, старческое слабоумие и тяжёлые поражения респираторной системы вроде астмы и бронхитов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : курение, сигареты

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