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Рожденные в декабре девочки имеют крепкое сердце

Время рождения

Учёные доказали, что рожденные в декабре девочки имеют более здоровое сердце. А вот те, кто появляется на свет весной или летом, на 12% чаще умирают от болезней коронарных артерий.

Если женщина рождается весной или летом, то её риск смерти от болезней сердца выше, чем в случае рождения зимой. В частности, исследование показало, что появившиеся на свет в наиболее теплые месяцы года женщины умирают от болезней коронарных артерий на 12% чаще, по сравнению с теми, кто родился в ноябре. Самым рискованным в этом плане месяцем оказался апрель, а вот декабрь является наиболее предпочтительным. К сожалению, исследователи не могут объяснить, с чем это связано.

Предыдущие исследования предполагали, что от месяца рождения зависит, что именно люди едят, каким воздухом дышат, а также какой уровень солнечного света получают в первые месяцы жизни и во время беременности. Сейчас же ученые из Brigham and Women's Hospital и Гарвардской медицинской школы в Бостоне использовали информацию по чуть более 116 000 женщин в возрасте от 30 до 55. Наблюдение за ними начались в 1976 году и продолжались 38 лет. Они показали относительно небольшой, но действительно существующий сезонный эффект, который оказывается на здоровье сердец представительниц прекрасного пола.

За период наблюдений 43 000 женщин умерли, а из них 8 360 скончались из-за болезней сердца. Рождение женщины весной увеличивало вероятность смерти от этих болезней на 10%, а появление на свет летом - на 9%. При рождении в апреле риск увеличился на 12%, по сравнению с теми, кто появился на свет в ноябре. А вот рожденные в декабре женщиной на 5% реже уходили жизни раньше времени, по сравнению даже с теми, кто родился в ноябре. Результаты исследования были опубликованы British Medical Journal. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : время рождения, здоровье сердца

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