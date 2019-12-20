«Умный» туалет будет брать анализы мочи
Новый уникальный туалет способен проводить анализы мочи для обнаружения болезней еще до возникновения симптомов. Впрочем, кое-кто беспокоится о возможности разглашение частной информации.
Ученые разработали «умные» туалеты, которые помогут врачам лучше разбираться в здоровье своих пациентов, Однако эта технология грозит вторжением в частную жизнь. А всё потому, что данные анализы отправляются напрямую в медицинские учреждения, причём это делается по интернету, а значит, информацию могут добыть хакеры или просто желающие на ней заработать недобросовестные медики. Тем не менее, несмотря на подобный риск, группа ученых из Университета Висконсин-Мэдисон всё равно продолжает разработку девайса, способного диагностировать инфекции мочевыводящих путей, болезни почек, диабет и другие метаболические расстройства еще до появления их симптомов.
Ученые считают это прекрасным неинвазивным способом оценки здоровья человека, для которого этому самому человеку даже не нужно посещать медицинские учреждения, поскольку анализы собираются на дому. Моча содержит целую «жидкую историю болезни» человека, в которой содержится информация о том, какие питательные вещества он получает, каков его уровень физических нагрузок, какие лекарства он принимает, как спит и многое другое. Кроме того, в этой жидкости можно обнаружить метаболические связи более чем с 600 состояниями, включая некоторые опаснейшие болезни вроде рака, диабета и нарушений почек.
Группа ученых из США решило внедрить в традиционной унитаз портативной масс-спектрометр, который может обнаруживать определённые маркеры в образцах мочи. За счёт аппарата газовой хроматографии и масс-спектрометра можно анализировать мочу на предмет разного рода метаболитов. В ходе эксперимента приблизительно 110 образцов мочи были проанализированы в течение 10-ти дневного периода по каждому человеку. Удалось выявить некоторые заболевания на самой начальной стадии. Эти данные публикуют газета The Telegraph. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий