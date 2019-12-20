Переход на неэтилированный бензин уменьшил число жертв деменции
Переход на неэтилированный бензин может быть причиной того, почему каждые 10 лет в Европе и Северной Америке количество жертв деменции снижается на 15%. А всё потому, что свинец способен повреждать мозг.
Отказ от неэтилированного бензина может объяснять тот факт, что в Европе и Южной Америки количество жертв старческого слабоумия снижается на 15% каждые 10 лет начиная с 1980-х годов. Это звучит странно, ведь известно, что население нашей планеты стареет, и число жертв деменции достигло исторического максимума. Но ученые из Университета Торонто говорят только об одной специфической форме старческого слабоумия, и это не болезнь Альцгеймера.
Авторы исследования не смогли доказать, что именно свинец вызывает старческое слабоумие, но они сослались на огромное количество научных работ, утверждавших, что свинец крайне вреден для здоровья мозга. Существует разновидность деменции под возрастная энцефалопатия TDP-43 с преобладанием лимба (LATE), которая очень похоже на болезнь Альцгеймера. И чаще всего это расстройство, поражающее людей старше 80, связано с воздействием таких тяжелых металлов, как свинец. Ученые полагают, что уровень заболеваемости LATE будет постоянно снижаться, поскольку старшее поколение, когда-то подвергавшееся воздействию этилированного бензина, просто постепенно уходит из жизни.
Всё большее число научных исследований связывают изменения в поведении и психике с воздействием свинца - известного нейротоксина, способного убивать клетки мозга. Если избыточное количество этого тяжелого металла попадает в кровоток, то добравшись до мозга свинец способен ускорить старение этого органа на 6 лет. Свинец добавлялся в бензин около 100 лет назад для того, чтобы сделать автомобильные двигатели более эффективными. Однако когда наука разобралась с его опасностями, этилированный бензин начал потихоньку выходить из практики. Уже в 1986 году его использование запретили в Великобритании, а во всём Евросоюзе - в 2000 году. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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