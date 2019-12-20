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Новый фельдшерский пункт появился на Ставрополье

Новый фельдшерский пункт появился на Ставрополье
В Ставропольском крае идёт реализация федерального национального проекта «Здравоохранение». Так уже в ряде малонаселённых или отдалённых от регионального центра пунктах появились мини-версии медицинских учреждений. МедикФорум узнал, что в посёлке Хлебном Апанасенковского района отстроили новый фельдшерский пункт, который уже до наступления нового года будет принимать пациентов.

На Ставрополье работают над выполнением указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Для всех жителей региона, а в особенности для жителей сёл, отдалённых территорий, создают комфортные условия получения качественной медицинской помощи.

Как прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края, в этом году удалось создать и ввести в эксплуатацию шесть модульных фельдшерских пунктов.

В частности, в Андроповском районе края работа с пациентами ведётся в двух подобных пунктах медицинской помощи населению.
К открытию готовится ещё один, который будет расположен в посёлке Хлебном, где проживает около 300 человек. Ранее этим людям приходилось обращаться за медицинской помощью в другие населённые пункты, районную больницу.

МедикФорум выяснил, что новый пункт оборудован всем необходимым, есть в распоряжении врачей кардиограф, оборудование для проведения экстренной реанимации, для осмотра детей до года, дыхательное оборудование и многое другое.

Нашли и фельдшера, который будет проводить квалифицированный приём жителям этого небольшого посёлка.

Напомним, что ранее МедикФорум информировал, что жителям Ставрополья стали доступны новые виды операций.
Теги : фельдшерские пункты, Ставропольский край

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