Федеральный министр здравоохранения посетил Ставропольский край

Всего, как рассказал Владимир Владимиров, на Ставрополье за два последних года построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

Как стало известно МедикФорум, министр совместно с Губернатором региона Владимиров Владимировым посетили ряд медицинских объектов на территории Будённовского района.Одним из первых пунктов остановки стал фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Виноградный. Это единственное медицинское учреждение, которое обслуживает 1400 жителей посёлка. Зданию ФАПа более 40 лет. В 2017 году в рамках краевой программы развития материально-технической базы учреждений здравоохранения оно было капитально отремонтировано.Как рассказал главный врач краевого Центра специализированных видов медицинской помощи № 1, сейчас идёт работа над внедрением новых медицинских технологий. В частности, ФАП в Виноградном, как и все медучреждения района, уже использует в своей работе технологию теле-ЭКГ. Она позволяет оперативно через Интернет передавать данные кардиограммы в крупные медицинские центры, расположенные в Ставрополе или Пятигорске. Это ускоряет постановку диагноза, а, следовательно, и начало лечения пациента. В следующем году в фельдшерско-акушерском пункте в Виноградном планируется создать широкополосное высокоскоростное соединение с Интернетом.Посёлок Виноградный небольшой и, даже можно сказать, маленький населённый пункт, поэтому в нём отсутствует коммерческая аптека. Люди берут лекарства в ФАПе, там расположился государственный аптечный пункт., – прокомментировала ситуациюРанее МедикФорум сообщал, что ещё один новый фельдшерский пункт появился на Ставрополье.