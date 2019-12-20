Федеральный министр здравоохранения посетил Ставропольский край
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова посетила с рабочим визитом Ставрополье. Она ознакомилась с работой учреждений здравоохранения первичного звена.
Как стало известно МедикФорум, министр совместно с Губернатором региона Владимиров Владимировым посетили ряд медицинских объектов на территории Будённовского района.
Одним из первых пунктов остановки стал фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Виноградный. Это единственное медицинское учреждение, которое обслуживает 1400 жителей посёлка. Зданию ФАПа более 40 лет. В 2017 году в рамках краевой программы развития материально-технической базы учреждений здравоохранения оно было капитально отремонтировано.
Как рассказал главный врач краевого Центра специализированных видов медицинской помощи № 1 Рустам Евсенакаев, сейчас идёт работа над внедрением новых медицинских технологий. В частности, ФАП в Виноградном, как и все медучреждения района, уже использует в своей работе технологию теле-ЭКГ. Она позволяет оперативно через Интернет передавать данные кардиограммы в крупные медицинские центры, расположенные в Ставрополе или Пятигорске. Это ускоряет постановку диагноза, а, следовательно, и начало лечения пациента. В следующем году в фельдшерско-акушерском пункте в Виноградном планируется создать широкополосное высокоскоростное соединение с Интернетом.
Посёлок Виноградный небольшой и, даже можно сказать, маленький населённый пункт, поэтому в нём отсутствует коммерческая аптека. Люди берут лекарства в ФАПе, там расположился государственный аптечный пункт.
Всего, как рассказал Владимир Владимиров, на Ставрополье за два последних года построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов.
– По всей стране идёт активное восстановление и создание новых объектов сельской медицины. Это, прежде всего, ФАПы и врачебные амбулатории. За 2018-2019 годы их уже построено и введено более 800. Сейчас очень важная задача – внедрение в этих учреждениях технологий телекоммуникации. Это позволяет экономить важное для лечения пациентов время. Привлекать самых высококвалифицированных специалистов. Процесс подключения сельских учреждений здравоохранения к единой системе информатизации мы завершаем в 2022 году. Рассчитываю, что уже в следующем году эти технологии будут работать и здесь, на Ставрополье, – прокомментировала ситуацию Вероника Скворцова.
Ранее МедикФорум сообщал, что ещё один новый фельдшерский пункт появился на Ставрополье.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий