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Получить консультацию генетика смогут все молодожены Петербурга

Получить консультацию генетика смогут все молодожены Петербурга

Молодожены Санкт-Петербурга (пары, которые женаты менее 1 года) могут получить специальный "Сертификат молодоженов", по которому обследование репродуктивного здоровья будет бесплатным. Теперь услуги расширили - помимо стандартных анализов и диагностических процедур, в него входит и консультация генетика, который поможет оценить риски рождения детей с генетическими патологиями.

"Недавно сертификат расширили - в него включили консультацию у генетика: молодоженам выдают направление на прием к специалисту Медико-генетического центра на Тобольской улице, 5. Врач в ходе общения и сбора анамнеза назначает обследования на носительство самых распространенных мутаций, в том числе муковисцидоза, чтобы оценить риск рождения ребенка с генетическими патологиями", - пишет - "Доктор Питер".

Удобство использования сертификата заключается еще и в том, что все остальные обследования молодожены могут пройти в одном месте - Центре планирования семьи и репродукции (ЦПСиР).

Список процедур, доступных мужчинам и женщинам

Исследование женщин включают в себя: консультация у акушера-гинеколога, УЗИ малого таза, анализ на определение группы крови и резус-фактора, ПЦР-диагностика на хламидии, микоплазмы, трихомонады, гонококк, ВПЧ онкогенных подтипов (с 25 лет), исследование крови на сифилис, ВИЧ и гепатиты, антитела к вирусу краснухи, микроскопическое исследование влагалищных мазков и онкоцитологическое исследование мазка из цервикального канала.

Исследование мужчин включает в себя: осмотр у уролога-андролога, сдают спермограмму, MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител), урогенитальный мазок. Анализ на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады, гонококк, вирус простого герпеса 1-го и 2-го типа, а также кровь на сифилис, ВИЧ и гепатиты.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, что поздняя менопауза защищает женщин от инсультов.
Теги : Санкт-Петербург, репродуктивное здоровье

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