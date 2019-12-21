«Поезда здоровья» проложили маршруты через 149 населенных пунктов 48 районов нижегородского региона

– В том числе состоялись 2 115 консультаций педиатра, 1 327 – у хирурга, 1 503 – у стоматолога и 1 617 – у детского стоматолога. Онколога посетил 2 841 пациент, гинеколога – 4 188, эндокринолога – 5 006, кардиолога – 5 157, уролога – 1 615 пациентов. Консультации геронтолога, терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога получили 4 625 нижегородцев. Наиболее востребованными остаются консультации невролога – их было сделано 5 516, и офтальмолога – 6 396,

В рамках инициативы губернатора Нижегородской области Глеба Никитина «Доступная медицина» по районам региона продолжают свое путешествие две мобильных диагностических лаборатории, которые получили название «Поезда здоровья»: Северный и Южный, соответственно тем районам, которые они посещают по ходу своего движения.Еще один «Поезд здоровья» принимал пациентов на территории областного центра, Нижнего Новгорода, в тех его местах, где потенциальным пациентам с низкой мобильностью трудно добраться до стационарных больниц и поликлиник для приема у врача.«Поезда здоровья» начали свое движение 16 апреля и должны были закончить его в октябре, однако после того как в правительство Нижегородской области стали поступать многочисленные просьбы продолжить проект, движение мобильных лабораторий решили продлить до конца года, а в будущем году сделать его круглогодичным.К началу третьей декады декабря 2019 года лаборатории посетили 149 населенных пунктов Нижегородской области.Глава нижегородского региона заявил, что специалисты «Поездов здоровья» проконсультовали 21 тысячу пациентов, в общей сложности оказав 42 тысячи консультаций:– сказал нижегородский губернатор.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что к концу первой декады декабря нижегородские « Поезда здоровья » посетили 145 населенных пунктов региона.