  1. | | В нижегородском регионе появятся Центр ядерной медицины и Центр бокса

В нижегородском регионе появятся Центр ядерной медицины и Центр бокса

Андрей Гоголев

В Нижнем построят Центр по борьбе с онкозаболеваниями. Одновременно экс-чемпион мира Андрей Гоголев добился строительства в Городце регионального Центра бокса.

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области принял решение выделить земельный участок в городе Городце для реализации здесь инвестиционного проекта по строительству Центра бокса.

Советом была одобрена заявка государственного казенного учреждения «Нижегородстройзаказчик», которое просило выделить земельный участок площадью 7 418 квадратных метров: здесь намерены построить областной Центр бокса. Объем инвестиций должен составить 35 млн рублей, а построить спортивный центр намерены в течение полугода.

Одновременно, в тот же день, ООО «Лечебно диагностический центр Медицинский институт имени Березена Сергея» (ЛДЦ МИБС) советом по земле и имуществу был выделен участок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода площадью 8 950 кв. м. для строительства здесь Центра ядерной медицины. Инвестиции в этот проект составят 690,5 млн рублей, центр ядерной медицины намерены построить чуть более чем за полтора года – за 20 месяцев.

– Строительство Центра бокса было инициировано чемпионом мира по боксу Андреем Гоголевым. Хороший проект, которые планируется включить в адресную инвестиционную программу региона, и мы будем содействовать его реализации. Еще один важный проект – Центр ядерной медицины. Он необходим для лечения онкологических заболеваний,

– сообщил региональный министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.

Стоит отметить, что Андрей Гоголев давно добивался создания в регионе Центра бокса. В том числе и для этого он даже собирался стать спортивным чиновником: в 2014 году председатель «Федерации бокса Нижегородской области» Гоголев предлагал свою кандидатуру на пост регионального министра спорта. Однако тогдашний губернатор Валерий Шанцев ему отказал.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что Нижегородская область в 2019 году направила на борьбу с онкозаболеваниями около 690 млн рублей.
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