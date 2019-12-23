Нижегородский губернатор показал федеральному министру «киберсердце», одежду-тренер и экзоскелет
23 декабря 2019 года Михаил Котюков и Глеб Никитин ознакомились с медицинскими разработками Нижегородского госуниверситета.
Центр инновационного развития медицинского приборостроения Нижегородского государственного университета им. Лобачевского стал одной из главных адресов визита в нижегородский регион министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова.
Центр очень быстро развивается, становясь одной из главных площадок страны, на которых придумывают, разрабатывают и обкатывают новейшие разработки. в первую очередь – медицинские.
Нижегородский Центр уже получил 33 федеральных патента на свои модели и изобретения, оформлены девять ноу-хау, а также получены 17 свидетельств о госрегистрации программ вычислительной техники. Сегодня нижегородский Центр – один из наиболее активных участников научно-образовательного центра мирового уровня «Техноплатформа-2035».
Визитеров весьма заинтересовали методы и плоды работы лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий, а также инжинирингового центра и центра биофизики. Они с большим вниманием говорили с учеными, которые здесь работают.
Министру и губернатору представили целы ряд перспективных проектов. Среди ни:
- «Комплекс «умной» одежды для спортивной тренировки и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей пользователя (Кибертренер)»,
- «Мультифункциональные нанокомплексы для тераностики»,
- «Нейромобиль»,
- «Нейроуправляемый технологический комплекс для пациентов с двигательной дисфункцией (экзоскелет)»,
- «Программно-аппаратный комплекс «Киберсердце +»,
- «Разработка и производство наркозо-дыхательных аппаратов».
– Сегодня в ННГУ мы увидели ряд очень интересных разработок. Какие-то находятся на уровне задумок, какие-то уже готовы к промышленному масштабированию. Вовлеченность, молодость и амбиции команд дают надежду на то, что все они будут достаточно быстро реализованы. Создание научно-образовательного центра призвано ускорить эти процессы, чтобы идеи, которые рождаются в стенах университетов, научных центров, инжиниринговых компаний, очень быстро становились технологиями мирового уровня,
– заявил по окончании визита Михаил Котюков.
Как отметил губернатор, на основе разработок центра возможна реализация проектов на уровне всей страны. К примеру, система мониторинга кардиопроцессов на расстоянии может быть использована при создании телемедицинского проекта общефедерального значения.
– Инновационный центр медицинского приборостроения был создан в рамках федеральной программы «Фарма 2020». Сегодня он может быть масштабирован как инфраструктура для развития научных исследований и инжиниринговой деятельности для других направлений.
Сегодня мы познакомились с наработками инжинирингового центра, в том числе с теми, которые готовы к выходу на рынок. Очень перспективна тема, связанная с биомедицинскими технологиями – одним из нишевых направлений работы центра. Медицина и биотехнологии в качестве одного из основных направлений развития выбраны не только из-за существующей сильной школы. Наука о здоровье и продлении жизни – мировой тренд научных исследований,
– сказал Глеб Никитин.
Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ появился ноябре 2017 года при инвестициях в проект в 1,4 млрд рублей. Здесь на площади в 25 000 кв.м ведут разработку и внедрение в промышленность конкурентоспособных инноваций в области медицинского приборостроения и высоких биомедицинских технологий.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что Владимир Путин оценил изобретение нижегородского инвалида.
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