Нижегородский губернатор показал федеральному министру «киберсердце», одежду-тренер и экзоскелет

«Комплекс «умной» одежды для спортивной тренировки и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей пользователя (Кибертренер)»,

«Мультифункциональные нанокомплексы для тераностики»,

«Нейромобиль»,

«Нейроуправляемый технологический комплекс для пациентов с двигательной дисфункцией (экзоскелет)»,

«Программно-аппаратный комплекс «Киберсердце +»,

«Разработка и производство наркозо-дыхательных аппаратов».

– Сегодня в ННГУ мы увидели ряд очень интересных разработок. Какие-то находятся на уровне задумок, какие-то уже готовы к промышленному масштабированию. Вовлеченность, молодость и амбиции команд дают надежду на то, что все они будут достаточно быстро реализованы. Создание научно-образовательного центра призвано ускорить эти процессы, чтобы идеи, которые рождаются в стенах университетов, научных центров, инжиниринговых компаний, очень быстро становились технологиями мирового уровня,

– Инновационный центр медицинского приборостроения был создан в рамках федеральной программы «Фарма 2020». Сегодня он может быть масштабирован как инфраструктура для развития научных исследований и инжиниринговой деятельности для других направлений.

Сегодня мы познакомились с наработками инжинирингового центра, в том числе с теми, которые готовы к выходу на рынок. Очень перспективна тема, связанная с биомедицинскими технологиями – одним из нишевых направлений работы центра. Медицина и биотехнологии в качестве одного из основных направлений развития выбраны не только из-за существующей сильной школы. Наука о здоровье и продлении жизни – мировой тренд научных исследований,