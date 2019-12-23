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Нижегородский губернатор показал федеральному министру «киберсердце», одежду-тренер и экзоскелет

Михаил Котюков и Глеб Никитин в ННГУ

23 декабря 2019 года Михаил Котюков и Глеб Никитин ознакомились с медицинскими разработками Нижегородского госуниверситета.

Центр инновационного развития медицинского приборостроения Нижегородского государственного университета им. Лобачевского стал одной из главных адресов визита в нижегородский регион министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова.

Центр очень быстро развивается, становясь одной из главных площадок страны, на которых придумывают, разрабатывают и обкатывают новейшие разработки. в первую очередь – медицинские.

Нижегородский Центр уже получил 33 федеральных патента на свои модели и изобретения, оформлены девять ноу-хау, а также получены 17 свидетельств о госрегистрации программ вычислительной техники. Сегодня нижегородский Центр – один из наиболее активных участников научно-образовательного центра мирового уровня «Техноплатформа-2035».

Визитеров весьма заинтересовали методы и плоды работы лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий, а также инжинирингового центра и центра биофизики. Они с большим вниманием говорили с учеными, которые здесь работают.

Министру и губернатору представили целы ряд перспективных проектов. Среди ни:
  • «Комплекс «умной» одежды для спортивной тренировки и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей пользователя (Кибертренер)»,
  • «Мультифункциональные нанокомплексы для тераностики»,
  • «Нейромобиль»,
  • «Нейроуправляемый технологический комплекс для пациентов с двигательной дисфункцией (экзоскелет)»,
  • «Программно-аппаратный комплекс «Киберсердце +»,
  • «Разработка и производство наркозо-дыхательных аппаратов».
– Сегодня в ННГУ мы увидели ряд очень интересных разработок. Какие-то находятся на уровне задумок, какие-то уже готовы к промышленному масштабированию. Вовлеченность, молодость и амбиции команд дают надежду на то, что все они будут достаточно быстро реализованы. Создание научно-образовательного центра призвано ускорить эти процессы, чтобы идеи, которые рождаются в стенах университетов, научных центров, инжиниринговых компаний, очень быстро становились технологиями мирового уровня,

– заявил по окончании визита Михаил Котюков.

Как отметил губернатор, на основе разработок центра возможна реализация проектов на уровне всей страны. К примеру, система мониторинга кардиопроцессов на расстоянии может быть использована при создании телемедицинского проекта общефедерального значения.

– Инновационный центр медицинского приборостроения был создан в рамках федеральной программы «Фарма 2020». Сегодня он может быть масштабирован как инфраструктура для развития научных исследований и инжиниринговой деятельности для других направлений.

Сегодня мы познакомились с  наработками инжинирингового центра, в том числе с теми, которые готовы к выходу на рынок. Очень перспективна тема, связанная с биомедицинскими технологиями – одним из нишевых направлений работы центра. Медицина и биотехнологии в качестве одного из основных направлений развития выбраны не только из-за существующей сильной школы. Наука о здоровье и продлении жизни – мировой тренд научных исследований,

– сказал Глеб Никитин.

Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ появился ноябре 2017 года при инвестициях в проект в 1,4 млрд рублей. Здесь на площади в 25 000 кв.м ведут разработку и внедрение в промышленность конкурентоспособных инноваций в области медицинского приборостроения и высоких биомедицинских технологий.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что Владимир Путин оценил изобретение нижегородского инвалида.
Теги : наука, медицина, медицинское обслуживание, технологии, изобретение, биопсия, кардиология, здоровье, жизнь, наночастицы, нейрофизиология

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