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Нижегородский министр здравоохранения осмотрел отремонтированный онкодиспансер

Александр Смирнов

23 декабря 2019 года глав регионального минздрава Александр Смирнов ознакомился с тем, как отремонтировали торакальное отделение Нижегородского областного онкологического диспансера в компании двух своих заместителей – первого замминистра Галины Михайловой и заместителя министра Светланы Белозеровой.

Капитальный ремонт торакального отделения начали в августе 2019 года, завершив работы сегодня. Онкологический диспансер – один из объектов, которые в регионе намерены отремонтировать в ходе программы капремонтов региональных учреждений здравоохранения в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Торакальное отделение появилось в диспансере в 1996 году и включает в себя 40 коек для круглосуточного пребывания пациентов. Штат отделения укомплектован завотделением и четырьмя специалистами-медиками, трое из которых имеют степень кандидата медицинских наук.

В отделении оперируют опухоли в грудной клетке и легких, мягких тканях, плеврах. Специалисты делают от тысячи до 1200 операций в год. Более половины из них – при помощи видео-эндоскопических технологий.

Таким образом, нижегородское торакальное отделение – третье в стране по объему оперативных вмешательств в тканях легких. Медики отделения – официально признанные эксперты по разработке клинических рекомендаций.

Медицинские чиновники осмотрели помещения, которые подлежали ремонту, и пообщались с больными.

– В ходе проведенного капитального ремонта отделения прошла замена окон, дверей, сантехники, радиаторов отопления и электропроводки, был выровнен и заменен пол, покрашены стены и потолок, а также заменены ультрафиолетовые лампы. На проведение капитального ремонта затрачено порядка 3 млн 300 тысяч рублей,

– рассказала и.о. главного врача диспансера Светлана Баландина.

Кроме того палаты отделения получили новую мебель – кровати, тумбы и шкафы. Новую мебель закупили также и для врачебных кабинетов и ординаторской.

Была отремонтирована и система отопления – уже силами самого диспансера, отметила Светлана Баландина. На эти цели медицинское учреждение затратило порядка 117 тысяч рублей. Еще 454 тысячи рублей пришлось потратить на монтаж участка кислородопровода, а также – по требованию МЧС – на пожарную сигнализацию.

Таким образом, общая сумма ремонта составила около 5,7 млн рублей.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в поликлинике № 3 города Арзамаса отремонтировали первый этаж.
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