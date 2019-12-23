Первый этаж отремонтировали в поликлинике № 3 нижегородского Арзамаса
Кроме капитального ремонта на первом этаже, который будет продолжен в дальнейшем. поликлиника получила новое медицинское оборудование.
Ремонтные работы в арзамасской поликлинике, которая имеет статус центральной городской больницы, велись в рамах проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», которыя является едеральным и является составной частью национального проекта «Здравоохранение».
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов в ходе выездного совещания с главами медицинских организаций Арзамасского района по этому поводу заявил:
– Состояние учреждений здравоохранения, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи - первостепенная задача,
– сказал Смирнов.
На первом этаже медицинского учреждения отремонтировали входную группу, хранилище мединских карт пациентов, структурировали кабельные сети.
– Для удобства наших пациентов работает новая открытая регистратура, созданы зоны комфортного пребывания. С целью сокращения времени ожидания процедуры введены новые алгоритмы работы процедурного кабинета, кабинета медицинской профилактики. Организован кабинет неотложной помощи, в декабре начинают работу сестринские посты, что позволит сократить время ожидания приема,
– сказал Александр Лавров, главный врач центральной городской больницы Арзамаса.
Главврач отметил, что в поликлинику № 3 поступило 14 единиц нового медицинского оборудования. Все это – высокотехнологичные приборы, среди которых, например, есть цифровой маммограф.
– Все оборудование, которое мы получили в рамках национального проекта «Здравоохранение» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направлено на раннюю диагностику опасных для жизни заболеваний, так как вовремя поставленный диагноз – первый и самый важный шаг к излечению,
– отметил Александр Лавров.
Продолжить ремонтные работы в арзамасской поликлинике планируют в 2020 году.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что завершен капитальный ремонт хирургического отделения нижегородской клинической больницы № 40.
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