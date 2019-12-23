Первый этаж отремонтировали в поликлинике № 3 нижегородского Арзамаса

– Состояние учреждений здравоохранения, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи - первостепенная задача,

– Для удобства наших пациентов работает новая открытая регистратура, созданы зоны комфортного пребывания. С целью сокращения времени ожидания процедуры введены новые алгоритмы работы процедурного кабинета, кабинета медицинской профилактики. Организован кабинет неотложной помощи, в декабре начинают работу сестринские посты, что позволит сократить время ожидания приема,

– Все оборудование, которое мы получили в рамках национального проекта «Здравоохранение» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направлено на раннюю диагностику опасных для жизни заболеваний, так как вовремя поставленный диагноз – первый и самый важный шаг к излечению,